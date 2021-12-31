Yasak aşk iddialarıyla olay oldu! Gülşah Saraçoğlu’nun ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

Gülşah Saraçoğlu şarkıcı Deha Bilimlier ile yasak aşk yaşadığı iddialarıyla magazin gündemine oturdu. Ünlü isimlere hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettiren ve yer aldığı programlarla ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Saraçoğlu, yasak aşk iddialarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ismin ortaya çıkan fotoğrafları ise şaşkına çevirdi.