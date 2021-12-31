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Haberler Galeri Yasak aşk iddialarıyla olay oldu! Gülşah Saraçoğlu’nun ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

Yasak aşk iddialarıyla olay oldu! Gülşah Saraçoğlu’nun ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

Gülşah Saraçoğlu şarkıcı Deha Bilimlier ile yasak aşk yaşadığı iddialarıyla magazin gündemine oturdu. Ünlü isimlere hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettiren ve yer aldığı programlarla ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Saraçoğlu, yasak aşk iddialarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ismin ortaya çıkan fotoğrafları ise şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 31.12.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 10:17
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Yasak aşk iddialarıyla olay oldu! Gülşah Saraçoğlu’nun ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

Tasarımlarıyla olduğu kadar yer aldığı televizyon programlarıyla da adından söz ettiren Gülşah Saraçoğlu, magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Yasak aşk iddialarıyla olay oldu! Gülşah Saraçoğlu’nun ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla Deha Bilimlier'i dinlemeye giden Saraçoğlu'nun tüm geceyi şarkıcıyla geçirdiği iddia edildi.

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Yasak aşk iddialarıyla olay oldu! Gülşah Saraçoğlu’nun ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

Yasak aşk iddialarının gündeme oturmasının ardından Bilimlier'in eşi Aslı Hanım'ın evi terk ettiği söylendi.

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Yasak aşk iddialarıyla olay oldu! Gülşah Saraçoğlu’nun ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

İddiaları yalanlayan modacı tüm dikkatleri üzerine çekerken ortaya çıkan fotoğrafları herkesi şaşkına çevirdi.

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Yasak aşk iddialarıyla olay oldu! Gülşah Saraçoğlu’nun ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

Ekranlardaki fit hali ile tanıyanlar geçmişteki kilolu ve estetiksiz halini görünce Gülşah Saraçoğlu'nu tanıyamadı.