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Squid Game'de flaş gelişme! 3. sezon geliyor... Netflix Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? Son durum...
Squid Game 2. sezon en zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanan Squid Game dizisinde 2. sezon bekleyişi sürerken, dizinin yönetmeni tarafından 3. sezon hakkında açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler dizinin 2. sezon çıkış tarihine çevrildi. Squid Game yeni sezonu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Netflix Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...