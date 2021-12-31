Squid Game’de flaş gelişme! 3. sezon geliyor... Netflix Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? Son durum...

SQUID GAME 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Squid Game dizisinin yapımcısı ve yönetmeni Hwang Dong-Hyuk, dizinin ikinci sezonu çekilirse bu defa bir yarışmacıya değil başka bir karakterin hikayesinin ana konu olacağını söyledi. Ancak dizinin yeni sezon tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konu hakkında detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.