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Yasak aşk haberlerine erişim engeli talep eden Hadise'ye bir şok daha!

Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açmasının ardından ortaya çıkan yasak aşk iddiası herkesi şaşkına çevirdi. Gündeş'in kendisinin de tanıdığı kişilerle aldatıldığını ileri sürmesinin ardından Zarrab'ın yasak aşk yaşadığı isimlerden birinin de Hadise olduğu iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından mahkemeye başvuran Hadise, bir şok daha yaşadı.

Giriş Tarihi: 21.04.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 10:45
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Yasak aşk haberlerine erişim engeli talep eden Hadise'ye bir şok daha!

Ebru Gündeş, aldatıldığı iddiasıyla eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açmış ve ardından skandal iddialar gündeme gelmişti. Gündeş, Zarrab'ın kendisini aldattığını iddia etmesinden sonra yasak aşk yaşadığı kadınlar arasında şarkıcı Hadise'nin de olduğu öne sürülmüştü. Bu iddia magazin gündemine damga vururken Hadise iddiaları jet hızıyla yalanlamış ve dava açacağını belirmişti.

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Yasak aşk haberlerine erişim engeli talep eden Hadise'ye bir şok daha!

Hadise, hakkında çıkan haberlerin kaldırılması için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Ünlü şarkıcı çıkan haberlerin yalan olduğunu, bu nedenle erişime engellenmesini talep etti.

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Yasak aşk haberlerine erişim engeli talep eden Hadise'ye bir şok daha!

Gündeş'in 11 yıldır evli olduğu Zarrab'a "Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açması gündeme bomba gibi düşmüş Gündeş, Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dava dilekçesinde, kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığı Hadise olduğu iddia edilmişti.

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Yasak aşk haberlerine erişim engeli talep eden Hadise'ye bir şok daha!

Eşinin bu ilişkilerine hem kızının hem de kızının bakıcısının şahit olduğunu iddia eden Gündeş, kendisinin de aldatılma olayını farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etmişti.

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Yasak aşk haberlerine erişim engeli talep eden Hadise'ye bir şok daha!

İDDİALARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Hadise, geçen gün "Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez!" sözleriyle yasak aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozmuştu. Hadise sosyal medyadan açıklama yaparken, Gündeş ise sessiz kalmayı tercih etti.