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Yasak aşk haberlerine erişim engeli talep eden Hadise'ye bir şok daha!
Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açmasının ardından ortaya çıkan yasak aşk iddiası herkesi şaşkına çevirdi. Gündeş'in kendisinin de tanıdığı kişilerle aldatıldığını ileri sürmesinin ardından Zarrab'ın yasak aşk yaşadığı isimlerden birinin de Hadise olduğu iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından mahkemeye başvuran Hadise, bir şok daha yaşadı.
Giriş Tarihi: 21.04.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 10:45
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