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Kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu

Eski manken ve oyuncu Meral Kaplan, olaylı şekilde ayrıldığı eşi Erhan Kanioğlu ile boşanma davasında karşı karşıya geldi. Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme çocuklarının velayetini babasına verirken, Kaplan'ın Erhan Kanioğlu'na 200 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Eski eşinden şiddet gördüğünü öne süren oyuncu, mahkeme salonunun önünde gözyaşlarına boğuldu.

Giriş Tarihi: 21.04.2021 13:26 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 13:26
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Kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu

Oyuncu ve eski manken Meral Kaplan ile iş insanı eşi Erhan Kanioğlu boşandı. Çiftin altı yaşındaki kızlarının velayetini babaya veren mahkeme; Meral Kaplan'ın, Erhan Kanioğlu'na 200 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

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Kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu

İstanbul 3. Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasında Meral Kaplan ve taraf avukatları hazır bulundu. Erhan Kanioğlu ise gelmedi. Gizlilik kararı nedeniyle basın mensupları ve izleyici alınmayan duruşmada, Kaplan ve Kanioğlu'nun boşanmasına karar verildi.

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Kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu

TAZMİNAT ÖDEMESİNE HEKMEDİLDİ

Çiftin altı yaşındaki kızlarının velayeti babaya verildi. Mahkeme, Meral Kaplan'ın, Erhan Kanioğlu'na 150 bin TL'si manevi 200 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

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Kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu

"ŞİDDET GÖRDÜĞÜMÜ İSPATLAYAMADIM"

Duruşma sonrası basın açıklaması yapan Meral Kaplan, gözyaşları içinde "Çocuğum doğduğundan beri mahkemelerdeyim. Şiddet görsem de ispatlayamadım" dedi.

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Kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu

37 yaşındaki oyuncu, "Mahkeme bir anda 6 yaşındaki çocuğumu benden aldı. Bir de tazminat ödememe hükmettiler. Ben pes etmeyince çocuğumun velayeti alındı ama buna izin vermeyeceğim. Ruh sağlığım için rapor istediler, her şey tamam bir sıkıntı yok. Mahkeme hiçbir gerekçe göstermedi" ifadelerini kullandı.