Kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu

37 yaşındaki oyuncu, "Mahkeme bir anda 6 yaşındaki çocuğumu benden aldı. Bir de tazminat ödememe hükmettiler. Ben pes etmeyince çocuğumun velayeti alındı ama buna izin vermeyeceğim. Ruh sağlığım için rapor istediler, her şey tamam bir sıkıntı yok. Mahkeme hiçbir gerekçe göstermedi" ifadelerini kullandı.

