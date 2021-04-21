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Kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu
Eski manken ve oyuncu Meral Kaplan, olaylı şekilde ayrıldığı eşi Erhan Kanioğlu ile boşanma davasında karşı karşıya geldi. Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme çocuklarının velayetini babasına verirken, Kaplan'ın Erhan Kanioğlu'na 200 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Eski eşinden şiddet gördüğünü öne süren oyuncu, mahkeme salonunun önünde gözyaşlarına boğuldu.
Giriş Tarihi: 21.04.2021 13:26 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 13:26
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