21 Mart 2022, Pazartesi
Yargı’nın yıldızı Pınar Deniz’den beklenen açıklama geldi! Kaan Urgancıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! İlk kez konuştu
Yargı'da canlandırdığı Ceylin karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Pınar Deniz, özel hayatıyla da dikkat çekti. Yiğit Kirazcı ile ilişkisini kısa süre önce sonlandıran Deniz Nişantaşı'nda kameralara yakalandı. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncudan beklenen Kaan Urgancıoğlu açıklaması geldi. Aşk yaşadıkları iddiasına son noktayı koydu. İşte Pınar Deniz'in açıklamaları...
Giriş Tarihi: 21.03.2022 16:04 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 16:04
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16