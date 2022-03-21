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Yargı’nın yıldızı Pınar Deniz’den beklenen açıklama geldi! Kaan Urgancıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! İlk kez konuştu

Yargı'da canlandırdığı Ceylin karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Pınar Deniz, özel hayatıyla da dikkat çekti. Yiğit Kirazcı ile ilişkisini kısa süre önce sonlandıran Deniz Nişantaşı'nda kameralara yakalandı. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncudan beklenen Kaan Urgancıoğlu açıklaması geldi. Aşk yaşadıkları iddiasına son noktayı koydu. İşte Pınar Deniz'in açıklamaları...

Giriş Tarihi: 21.03.2022 16:04 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 16:04
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Yargı’nın yıldızı Pınar Deniz’den beklenen açıklama geldi! Kaan Urgancıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! İlk kez konuştu

Pınar Deniz, geçtiğimiz gün alışveriş turuna çıktığı Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Ünlü isim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Yargı’nın yıldızı Pınar Deniz’den beklenen açıklama geldi! Kaan Urgancıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! İlk kez konuştu

"İNSANLAR YARGI'YI İZLİYOR, MUTLU OLUYORUM"

Deniz, avukatlık mesleğinin de oyunculuk kadar zor olduğunu söyleyerek, "Dizi güzel gidiyor, reytingler yüksek. Herkes severek izliyor, o yüzden çok mutluyum. Uzun süredir hiç televizyon izlemeyip bizim işi izliyor insanlar, mutlu oluyorum" dedi.

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Yargı’nın yıldızı Pınar Deniz’den beklenen açıklama geldi! Kaan Urgancıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! İlk kez konuştu

Güzel oyuncu, sözlerine; "Avukat rolünü özümsedim, yakında avukat olarak çıkabilirim gerçekten. Avukat arkadaşlarıma hep danışıyordum. Zor bir meslek" şeklinde devam etti.

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Yargı’nın yıldızı Pınar Deniz’den beklenen açıklama geldi! Kaan Urgancıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! İlk kez konuştu

"OYUNCULUK KOLAY BİR İŞ DEĞİL"

Pınar Deniz, 'Avukatlık mı yoksa oyunculuk mu daha zor?" sorusu üzerine ise "Yani şöyle; oyunculuk zor bir meslek. Dışarıdan kolay gibi görünüyor ama gerçekten tüm hayatını alan ve ben psikolojik olarak karakterin içinde hissetmeyi seven biri olduğum için çok zor meslek. Oyunculuk öyle kolay bir iş değil, oyuncu olmak isteyenlere söylüyorum" ifadelerini kullandı.

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Yargı’nın yıldızı Pınar Deniz’den beklenen açıklama geldi! Kaan Urgancıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! İlk kez konuştu

Genç oyuncu, ayrıca geçtiğimiz günlerde 'Kadını ezen, hor gören projelerde yer almıyorum" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, bunu prensip edindiğini ve televizyon işlerinde bu duruma daha çok dikkat ettiğini belirterek şöyle konuştu: