Yargı’nın yıldızı Pınar Deniz’den beklenen açıklama geldi! Kaan Urgancıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! İlk kez konuştu

"OYUNCULUK KOLAY BİR İŞ DEĞİL"

Pınar Deniz, 'Avukatlık mı yoksa oyunculuk mu daha zor?" sorusu üzerine ise "Yani şöyle; oyunculuk zor bir meslek. Dışarıdan kolay gibi görünüyor ama gerçekten tüm hayatını alan ve ben psikolojik olarak karakterin içinde hissetmeyi seven biri olduğum için çok zor meslek. Oyunculuk öyle kolay bir iş değil, oyuncu olmak isteyenlere söylüyorum" ifadelerini kullandı.