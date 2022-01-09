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Yargı dizisinin Eren komiseri Uğur Aslan’dan eşiyle romantik paylaşım! Uğur Aslan'ın eşi bakın kim çıktı

Yargı dizisinde komiser Eren karakterini canlandıran oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan eşi ile sosyal medya hesabı üzerinden romantik bir karesini paylaştı. Aslan'ın eşi ile olan karesini Instagram hesabının hem gönderi kısmından hem de hikaye kısmından paylaştığı kare beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Uğur Aslan'ın eşi de tanıdık çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.01.2022 14:12
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Yargı dizisinin Eren komiseri Uğur Aslan’dan eşiyle romantik paylaşım! Uğur Aslan’ın eşi bakın kim çıktı

Yargı dizisinin oyuncuları ve özel hayatları da merak ediliyor. Başrolleri Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile paylaşan Uğur Aslan, sosyal medya hesabından eşiyle aşkını gözler önüne seren pozlarını paylaştı.

Ünlü oyuncu Uğur Aslan, canlandırdığı komiser Eren karakteriyle ilgi çekerken bir yandan da ses performansıyla övgü topluyor.

Uğur Aslan'ın eşiyle sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı kare takipçilerinden ve oyuncu arkadaşlarından tam not aldı.

UĞUR ASLAN'IN EŞİ

Aslan, Sema Ergenekon ile verdiği pozu paylaştı. Kalp emojileri koyduğu romantik poza beğeni yağan Aslan'ın eşi de tanıdık çıktı.
SEMA ERGENEKON KİMDİR?
Sema Ergenekon Yargı dizisinin senaristliğini yapıyor.

Dizinin senaristi Sema Ergenekon ile mutlu bir evliliği olan ünlü isim eşiyle pozuna kalp emojisi koydu. Uğur Aslan'ın gönderisine binlerce beğeni ve yorum yağdı.

"İKİSİ DE ÇOK YETENEKLİ, BİRİ YAZIYOR BİRİ OYNUYOR"

Ünlü oyuncunun rol arkadaşları Mehmet Yılmaz Ak, Başak Gümülcinelioğlu da mutluluk pozuna kayıtsız kalamadı. Emojiler paylaşan arkadaşlarının dışında Aslan'ın hayranları da fotoğrafa "İkisi de çok yetenekli, biri yazıyor biri oynuyor" yorumlarında bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yargı dizisinin Eren komiseri Uğur Aslan’dan eşiyle romantik paylaşım! Uğur Aslan’ın eşi bakın kim çıktı

Ünlü oyuncu Uğur Aslan, canlandırdığı komiser Eren karakteriyle ilgi çekerken bir yandan da ses performansıyla övgü topluyor.

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Yargı dizisinin Eren komiseri Uğur Aslan’dan eşiyle romantik paylaşım! Uğur Aslan’ın eşi bakın kim çıktı

Uğur Aslan'ın eşiyle sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı kare takipçilerinden ve oyuncu arkadaşlarından tam not aldı.

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Yargı dizisinin Eren komiseri Uğur Aslan’dan eşiyle romantik paylaşım! Uğur Aslan’ın eşi bakın kim çıktı

UĞUR ASLAN'IN EŞİ

Aslan, eşi Sema Ergenekon ile verdiği pozu paylaştı. Kalp emojileri koyduğu romantik poza beğeni yağan Aslan'ın eşi de tanıdık çıktı.

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Yargı dizisinin Eren komiseri Uğur Aslan’dan eşiyle romantik paylaşım! Uğur Aslan’ın eşi bakın kim çıktı

SEMA ERGENEKON KİMDİR?

Sema Ergenekon Yargı dizisinin senaristliğini yapıyor.