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Haberler Galeri Geçirdiği estetik operasyonlarlıyla Barbie bebeğe dönen Seda Sayan kararından vazgeçti! Boğaz manzaralı lüks villasını…

Geçirdiği estetik operasyonlarlıyla Barbie bebeğe dönen Seda Sayan kararından vazgeçti! Boğaz manzaralı lüks villasını…

Son zamanlarda yaptırdığı estetik ameliyatlarının yanı sıra fotoğraflarına uyguladığı filtrelerle sürekli adından söz ettiren Seda Sayan, geçen sene Büyükdere'den satın aldığı Boğaz manzaralı villayla ilgili kararından vazgeçti. Senelerdir hem sahnelerde hem de ekranlarda sevenleriyle buluşan Seda Sayan, yaptığı yatırımlarla da yer yer anılıyor. Gayrimenkul zengini Seda Sayan'ın Bodrum'da 3 villaya, Londra'da da bir eve sahip. Seda Sayan'ın milyonluk kararı… İşte detayları…

Giriş Tarihi: 09.01.2022 16:08 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 16:08
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Geçirdiği estetik operasyonlarlıyla Barbie bebeğe dönen Seda Sayan kararından vazgeçti! Boğaz manzaralı lüks villasını…

Kazancını gayrimenkule yatıran ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçen sene mayıs ayında Büyükdere'den Boğaz manzaralı bir villa satın aldığı haberleriyle adından söz ettirmişti.

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Geçirdiği estetik operasyonlarlıyla Barbie bebeğe dönen Seda Sayan kararından vazgeçti! Boğaz manzaralı lüks villasını…

BOĞAZ MANZARALI VİLLASINI SATMAYA KARAR VERDİ

Villasını tadilata sokan bu süreçte de otelde kalan ünlü isim, villasını satmaya karar verdi.

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Geçirdiği estetik operasyonlarlıyla Barbie bebeğe dönen Seda Sayan kararından vazgeçti! Boğaz manzaralı lüks villasını…

LÜKS VİLLASINI TADİLATA SOKMUŞTU

Türkiye'nin emlak zengini sanatçılarından olan Seda Sayan, Gayrettepe'den Boğaz'a taşınmaya karar vermişti. Birkaç ay önce dört milyon dolara villa alan sanatçı, bir süredir evinde tadilat yaptırıyordu.

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Geçirdiği estetik operasyonlarlıyla Barbie bebeğe dönen Seda Sayan kararından vazgeçti! Boğaz manzaralı lüks villasını…

TAMAMEN VAZGEÇTİ

Hürriyet'in haberine göre; tadilat devam ederken otelde kalmayı tercih eden 59 yaşındaki Sayan, tamamlanan eve taşınmaktan vazgeçmiş.

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Geçirdiği estetik operasyonlarlıyla Barbie bebeğe dönen Seda Sayan kararından vazgeçti! Boğaz manzaralı lüks villasını…

Sakin bir bölgede yer alan bu villa yerine şehir merkezinde oturmaya devam edecek olan Seda Sayan'ın, evin satışı için avukatına talimat verdiği iddia edildi.