Geçirdiği estetik operasyonlarlıyla Barbie bebeğe dönen Seda Sayan kararından vazgeçti! Boğaz manzaralı lüks villasını…

Son zamanlarda yaptırdığı estetik ameliyatlarının yanı sıra fotoğraflarına uyguladığı filtrelerle sürekli adından söz ettiren Seda Sayan, geçen sene Büyükdere'den satın aldığı Boğaz manzaralı villayla ilgili kararından vazgeçti. Senelerdir hem sahnelerde hem de ekranlarda sevenleriyle buluşan Seda Sayan, yaptığı yatırımlarla da yer yer anılıyor. Gayrimenkul zengini Seda Sayan'ın Bodrum'da 3 villaya, Londra'da da bir eve sahip. Seda Sayan'ın milyonluk kararı… İşte detayları…