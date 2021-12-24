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Haberler Galeri Yargı dizisi 15. yeni bölüm öncesi flaş iddia: Ceylin ayrılıyor mu? Pınar Deniz sosyal medyadan duyurdu

Yargı dizisi 15. yeni bölüm öncesi flaş iddia: Ceylin ayrılıyor mu? Pınar Deniz sosyal medyadan duyurdu

Pazar akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizinin yayınlanacak 15.yeni bölümü öncesi çok konuşulacak iddia sosyal medyada ses getirdi. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in olduğu dizide, Ceylin karakterini canlandıran Deniz'in diziden ayrılacağı ortaya atıldı. Bu gelişme diziseverleri üzdü. Peki gerçekten diziden ayrılacak mı? Bu soruya net yanıt ise genç oyuncu resmi sosyal medya hesabı üzerinden verdi. İşte o açıklama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2021 00:48
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Yargı dizisi 15. yeni bölüm öncesi flaş iddia: Ceylin ayrılıyor mu? Pınar Deniz sosyal medyadan duyurdu

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Yargı'nın başrol oyuncusu Pınar Deniz'in uluslararası bir projeden teklif alması nedeniyle diziden ayrılacağı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili Pınar Deniz, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

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Yargı dizisi 15. yeni bölüm öncesi flaş iddia: Ceylin ayrılıyor mu? Pınar Deniz sosyal medyadan duyurdu

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak ve Zeyno Eracar gibi başarılı isimleri buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, yayınlann her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

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Yargı dizisi 15. yeni bölüm öncesi flaş iddia: Ceylin ayrılıyor mu? Pınar Deniz sosyal medyadan duyurdu

DİZİSEVERLERİ ŞOKE EDEN İDDİA: AYRILIYOR

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizi, her hafta izleyicinin nefesini kesen sahnelerle sona eriyor. Pazar akşamlarına damga vuran Yargı dizisi için izleyicileri şoke edecek bir iddia ortaya atılmıştı.

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Yargı dizisi 15. yeni bölüm öncesi flaş iddia: Ceylin ayrılıyor mu? Pınar Deniz sosyal medyadan duyurdu

"HAYATININ TEKLİFİ GELDİ"

Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle şöhretini ikiye katlayan güzel oyuncu Pınar Deniz'in uluslararası bir dijital platformdan teklif aldığı iddia edilmişti.

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Yargı dizisi 15. yeni bölüm öncesi flaş iddia: Ceylin ayrılıyor mu? Pınar Deniz sosyal medyadan duyurdu

Tüm bu gelişmelerin yaşandığı sırada hakkındaki iddialara cevap veren Pınar Deniz, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu