Yargı dizisi 15. yeni bölüm öncesi flaş iddia: Ceylin ayrılıyor mu? Pınar Deniz sosyal medyadan duyurdu

Pazar akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizinin yayınlanacak 15.yeni bölümü öncesi çok konuşulacak iddia sosyal medyada ses getirdi. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in olduğu dizide, Ceylin karakterini canlandıran Deniz'in diziden ayrılacağı ortaya atıldı. Bu gelişme diziseverleri üzdü. Peki gerçekten diziden ayrılacak mı? Bu soruya net yanıt ise genç oyuncu resmi sosyal medya hesabı üzerinden verdi. İşte o açıklama...