Tolga Karel ABD’deki aile hayatını paylaştı! Dört çocuğuyla Şükran Günü pozu

Oyunculuk kariyerini geride bırakarak ABD'ye yerleşen Tolga Karel, Şükran Günü'nde eşi ve dört çocuğuyla birlikte aile fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu, duygusal mesajıyla ailesine duyduğu sevgiyi dile getirdi.

Yaprak Dökümü dizisinde Oğuz karakteriyle tanınan Tolga Karel, oyunculuğa ara vererek ABD'ye yerleşmiş ve burada tır lojistiği sektöründe çalışmaya başlamıştı. Ailesiyle birlikte gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Karel, sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor.

YENİ MESLEĞİ VE AİLE HAYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR Daha önce manken Günay Musayeva ile evli olan oyuncu, 2016 yılında Sarah Scott ile hayatını birleştirmişti. Dört çocuk babası olan Karel, bu kez Şükran Günü'nde ailesiyle birlikte verdiği pozla gündeme geldi.

Eşi ve çocuklarıyla çekilen fotoğrafını paylaşan eski oyuncu, aile mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

AİLESİNE DUYDUĞU SEVGİYİ PAYLAŞTI Ailesine duyduğu sevgiyi dile getiren Tolga Karel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Dünyada en çok sevdiğim insanlara, mutlu bir Şükran Günü diliyorum. Hayat arkadaşım olan eşime ve birbirinden harika dört çocuğumuza her baktığımda, ne kadar şanslı olduğımı bir kez daha anlıyorum.