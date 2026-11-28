Survivor 2027 kadrosunu seyirciler seçecek! Yalı Çapkını'nın Carlos'u adaylar arasında

Survivor 2027'de gönüllüler kadrosuna girecek 8 isim izleyici oylarıyla belirlenecek. 40 adayın yer aldığı seçmelerin fragmanında, Yalı Çapkını dizisinde Carlos karakterini canlandıran Muhammed Mustafa da dikkat çekti.

Survivor 2027 için geri sayım sürerken yarışmaya katılacak isimler bu kez izleyicilerin oylarıyla belirlenecek. Acun Ilıcalı'nın duyurduğu Survivor 2027 Seçmeleri ile adaylar ekranlara gelecek, seyirciler de destekledikleri isimleri seçerek gönüllüler takımında söz sahibi olacak.

40 ADAY, 8 AYRI MASA Açıklanan sisteme göre 40 aday, sekiz ayrı masada yarışacak. İzleyiciler her masadan bir aday seçerek toplam sekiz yarışmacının Survivor 2027 kadrosuna katılmasını sağlayacak.

Survivor 2027 Seçmeleri'nin ilk bölümü, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 18.45'te TV8 ekranlarında yayınlanacak. Oy verme işleminin ne zaman açılıp kapanacağı ise belirtilmedi.

YALI ÇAPKINI'NDAN SURVİVOR'A Yayınlanan fragmanda tanıdık bir isim de yer aldı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde, Korhan ailesinin yalısındaki mutfak ekibinde bulunan Carlos karakterini canlandıran Muhammed Mustafa, bu kez Survivor seçmeleri için kamera karşısına geçti.

"Beni Yalı Çapkını'ndan Carlos olarak tanıyorsunuzdur" sözleriyle kendisini tanıtan Muhammed Mustafa, Survivor 2027 Seçmeleri'nin yayınlanan fragmanında görüldü.