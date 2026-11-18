Yaprak Dökümü'nde Ferhunde'nin rakibiydi! Burcu Günay son haliyle gündem oldu

Yaprak Dökümü dizisinde Aslı karakteriyle hafızalara kazınan Burcu Günay, yıllar içindeki değişimiyle gündeme geldi. 46 yaşındaki oyuncunun son hali dikkat çekerken evli ve iki çocuk annesi Günay, güzelliğiyle beğeni topladı.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan ve 29 Aralık 2010 tarihinde yayımlanan 174. bölümüyle ekranlara veda eden Yaprak Dökümü, aradan geçen yıllara rağmen oyuncularının son halleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Tekin ailesinin bitmek bilmeyen sorunlarını konu alan dizide, Ferhunde'nin iş hayatındaki mücadeleleri de en az aile içindeki hamleleri kadar hareketliydi. Bu hikâyenin unutulmayan isimlerinden biri de Burcu Günay'ın canlandırdığı Aslı karakteriydi.

Ferhunde ile arasındaki gerilim ve Levent çevresinde gelişen çekişmelerle hikâyede yer alan Aslı, kendinden emin tavırları ve şık görünümüyle izleyicilerin hafızasına kazınmıştı.

KARİYERİ YAPRAK DÖKÜMÜ İLE SINIRLI KALMADI 23 Temmuz 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Burcu Günay, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu.