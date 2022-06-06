06 Haziran 2022, Pazartesi
Yalnız Kurt’un yapımcısı Osman Sınav: Keramet bekleyenlere büyük bir tokat indirildi
Atv'de yayınlanan Yalnız Kurt dizisiyle büyük ses getiren, duayen yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav, çok özel açıklamalarda bulundu. "Milliyetçilere faşist diyenler asıl kendileri faşisttir" Sınav, FETÖ ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Dizide 'Keskin feraset keramete nal toplatır' sözüne her bölümün bitişinde yer veriyoruz. Ferasetle davranarak bir yerlerden keramet bekleyenlere büyük bir tokat indirildi" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 06.06.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022 09:24
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