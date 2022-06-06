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Yalnız Kurt’un yapımcısı Osman Sınav: Keramet bekleyenlere büyük bir tokat indirildi

Atv'de yayınlanan Yalnız Kurt dizisiyle büyük ses getiren, duayen yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav, çok özel açıklamalarda bulundu. "Milliyetçilere faşist diyenler asıl kendileri faşisttir" Sınav, FETÖ ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Dizide 'Keskin feraset keramete nal toplatır' sözüne her bölümün bitişinde yer veriyoruz. Ferasetle davranarak bir yerlerden keramet bekleyenlere büyük bir tokat indirildi" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 06.06.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022 09:24
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Yalnız Kurt’un yapımcısı Osman Sınav: Keramet bekleyenlere büyük bir tokat indirildi

Ünlü yönetmen Osman Sınav, Sabah'tan Tuba Kalçık'a özel açıklamalarda bulundu. "Benim durduğum yer belli, yıllardır ürettiğim projeleri de herkes görüyor" diyen Sınav, PKK ile mücadele eden askerlerimizi konu alan ilk diziyi kendisinin yaptığını söyledi. FETÖ ile ilgili de açıklamalarda bulunan ünlü yapımcı, 'Keskin feraset keramete nal toplatır' sözüne her bölümün bitişinde yer veriyoruz. Ferasetle davranarak bir yerlerden keramet bekleyenlere büyük bir tokat indirildi" ifadelerini kullandı. İşte Osman Sınav'ın açıklamaları...

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Yalnız Kurt’un yapımcısı Osman Sınav: Keramet bekleyenlere büyük bir tokat indirildi

Atv ekranlarında yayınlanan 'Yalnız Kurt' büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde dizide yer alan PKK ve Öcalan sahnesi, sosyal medyada gündem oldu. 'PKK'yı eleştirmek yerine olumlayan sahneler var' diyenler bile oldu. Bu konuda ne söylemek istersiniz?

Bu iddialara ancak gülerim. Benim durduğum yer belli. Yıllardır ürettiğim projeleri de herkes görüyor.
PKK ile mücadele eden askerlerimizi konu alan diziyi ilk ben yaptım. Sakarya Fırat dizisi terör örgütüne karşı askerlerimizin yaşadıklarını anlatıyordu.
Yalnız Kurt'u eleştirenler sadece sahnelere bakarak yapmasın bunu, tümünü izleyip yorumda bulunsunlar. Dizimiz zaten devletimizin terör örgütleriyle nasıl mücadele ettiğini anlatıyor. O yüzden bu eleştirileri ciddiye almıyorum.

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Yalnız Kurt’un yapımcısı Osman Sınav: Keramet bekleyenlere büyük bir tokat indirildi

'Yalnız Kurt' ile ilgili nasıl dönüşler alıyorsunuz?

40 yıllık meslek hayatımda ilk defa entelektüel kesimden bu kadar çok geri dönüş aldım. Çok güzel tepkiler geliyor. Yakın Türkiye tarihi üzerine kafa yoran seyircilerimiz var. İyi ki böyle bir projeyi hayata geçirdim diyorum. Ezber bozan işler yapmaya çalıştım hep, bu dizi de böyle değerlendirilmeli. Bugüne kadar yaptığım her işte yerli olmaya ve kültür genlerimizden beslenmeye çalışıyorum. Reyting almak için dizi yapmam.

Shakespeare diyor ki; 'Tiyatrodan anlamayan kalabalıklara oynamaktansa, anlayan üç kişiye oynamayı tercih ederim'.
Benim için de öyle.

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Yalnız Kurt’un yapımcısı Osman Sınav: Keramet bekleyenlere büyük bir tokat indirildi

DEVRİMCİ İŞLER YAPTIM'

'Yalnız Kurt' NATO'ya karşı da net bir duruş sergiliyor. Siz bu açıdan neler söylemek istersiniz?

Her zaman anti-emperyalist, milliyetçi tavır içinde oldum. 'Yalnız Kurt' da anti-emperyalist tavrımın en yüksek dozda olanıdır.

Sanat dünyasının büyük bir çoğunluğu solcu kesimden oluşuyor...

Ben, solcuyum diyen kesimden çok daha devrimci biriyim. Çok daha devrimci işler yaptım. 'Uzun Hikaye' filmimin Strasbourg'daki gösterimden sonra ekiple yemeğe gittik. Çok sevdiğim arkadaşım Reis bana, 'Abi, biz sosyalist sinemacılar olarak hiçbirimiz böyle güler yüzlü bir sosyalist karakterin filmini yapamadık.

Bunu yapmak da bir faşist olarak sana düştü' dedi. Ben de 'Ne güzel Reis, demek ki ben sizden daha devrimciyim' dedim. Yalnız Kurt'ta Uğur Mumcu, Gaffar Okan hikayesini yaptım. Hrant Dink'i de yapacağım. Bence bu isimler Türkiye'nin yalnız kurtlarıdır. Bu ideolojik bir söylem değil, Türkiye'nin kaderiyle ilgili. Günümüzde Türkiye artık bağımsız olmayı seçti ve tam bağımsızlık yolunda da gidiyor, buradan da dönmeyecek. 7'den 70'e bunun farkındayız.

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Yalnız Kurt’un yapımcısı Osman Sınav: Keramet bekleyenlere büyük bir tokat indirildi

Milliyetçiliği faşist olarak algılayan bir kesim de var. Düşünceleriniz neler?

Ben milliyetçi biriyim. Milliyetçilere faşist diyenlerin bence kendileri faşisttir.

Özgürce düşünmeyi kapatmak için faşist damgasını yapıştırıyorlar. Tam da bu damgalama tavrı faşizmdir.
Herkes özgürce düşünmeli ve fikirlerini söylemeli.

KAHRAMANIM BAYRAKTAR'

Tam bağımsızlık yolunda gidiyoruz dediniz. Savunma sanayimizi bu açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye, savunma sanayide bağımsızlığını ilan etme noktasına geldi. Bu çok önemli bir aşama.
Eskiden yüzde 70-80 oranında dışa bağımlıyken şimdi yüzde 70 oranında savunma alanında bağımsız bir ülke konumuna geldik. Benim de bir kahramanım var. Kahramanım Selçuk Bayraktar.

Dizide savunma sanayimizle ilgili konuyu Metehan'a bağladım. Metehan ıslıklı oku icat etmiştir. Bunu icat ettikten sonra da Türkler imparatorluklar kurmuştur.
Bugün de savunma sanayide yapılan her atılım bence Metahan'ın ıslıklı oklarından biridir.