Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’nu şaşırtan an: Milyoner’de gördü! Freddie Mercury'e benzediği için evlendi

Atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her zaman olduğu gibi bir kez daha sevenlerini şaşırtmayı başardı. Ünlü ve yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv'de yayınlanan programda bu hafta ilginç bir olay yaşandı. 5 Haziran 2022 tarihli Milyoner'in yeni bölümünde Bahar Biçer isimli yarışmacı hikayesiyle izleyicileri şaşırttı. Bahar Biçer, programda yarışmacı olarak çıkan kişinin dünyaca ünlü şarkıcı Freddie Mercury'e benzediğini ve çok beğendiğini söyledi. Sosyal medyadan eşine ulaşan Biçer, kısa süre içerisinde Milyoner yarışmacısıyla evlendiğini açıkladı. İşte 'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran ve Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırtan o anlar…