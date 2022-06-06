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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’nu şaşırtan an: Milyoner’de gördü! Freddie Mercury'e benzediği için evlendi

Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’nu şaşırtan an: Milyoner’de gördü! Freddie Mercury'e benzediği için evlendi

Atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her zaman olduğu gibi bir kez daha sevenlerini şaşırtmayı başardı. Ünlü ve yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv'de yayınlanan programda bu hafta ilginç bir olay yaşandı. 5 Haziran 2022 tarihli Milyoner'in yeni bölümünde Bahar Biçer isimli yarışmacı hikayesiyle izleyicileri şaşırttı. Bahar Biçer, programda yarışmacı olarak çıkan kişinin dünyaca ünlü şarkıcı Freddie Mercury'e benzediğini ve çok beğendiğini söyledi. Sosyal medyadan eşine ulaşan Biçer, kısa süre içerisinde Milyoner yarışmacısıyla evlendiğini açıkladı. İşte 'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran ve Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırtan o anlar…

Giriş Tarihi: 06.06.2022 01:33 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022 01:40
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Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’nu şaşırtan an: Milyoner’de gördü! Freddie Mercury’e benzediği için evlendi

Atv'nin reyting rekorları kıran ve Türkiye'nin sevilen programı 'Kim Milyoner Olmak İster' yeni dopdolu bir programla ekranlara geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’nu şaşırtan an: Milyoner’de gördü! Freddie Mercury’e benzediği için evlendi

ATV'nin Türkiye'yi ekrana kilitleyen ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü yine nefesleri kesti.

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Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’nu şaşırtan an: Milyoner’de gördü! Freddie Mercury’e benzediği için evlendi

Yarışmaya katılan Bahar Biçer, hikayesiyle izleyicileri şaşırttı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’nu şaşırtan an: Milyoner’de gördü! Freddie Mercury’e benzediği için evlendi

Bahar Biçer, evde ailesiyle birlikte programı izlerken bir anda bir yarışmacı çıktığını ve ilgisini çektiğini belirtti.

Biçer, programda yarışmacı olarak çıkan kişinin dünyaca ünlü şarkıcı Freddie Mercury'e benzediğini ve çok beğendiğini söyledi.

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Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’nu şaşırtan an: Milyoner’de gördü! Freddie Mercury’e benzediği için evlendi

Sosyal medyadan eşine ulaşan Biçer, kısa süre içerisinde Milyoner yarışmacısıyla evlendiğini açıkladı.