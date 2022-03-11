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Haberler Galeri Yalnız Kurt’un Sare’si Damla Colbay sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı

Yalnız Kurt’un Sare’si Damla Colbay sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı

Yalnız Kurt her hafta ekran başına kilitlerken dizide Sare karakterine hayat veren Damla Colbay başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Hekimoğlu dizisiyle yakaladığı yükselişi sürdüren Colbay, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Sosyal medyada da dikkat çeken güzel oyuncu, son paylaşımıyla olay oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirilen bir etkinlikte podyuma çıkan Colbay, 1980'li yılların kıyafetiyle defileye katıldı. Farklı imajıyla göz kamaştıran Colbay, paylaşımıyla da beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 11.03.2022 14:20 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022 14:20
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Yalnız Kurt’un Sare’si Damla Colbay sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı

Yalnız Kurt dizisiyle adından söz ettiren Damla Colbay, son paylaşımıyla sosyal medyada olay oldu.

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Yalnız Kurt’un Sare’si Damla Colbay sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı

8 Mart Kadınlar Günü'nde üniversite öğrencisi genç kadınların hayallerini gerçekleştirmek için 24 başarılı kadınla podyuma çıkan Damla Colbay, 1980'li yılların kıyafetiyle defileye katıldı.

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Yalnız Kurt’un Sare’si Damla Colbay sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı

Farklı imajıyla göz kamaştıran Colbay, paylaşımıyla da beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Yalnız Kurt’un Sare’si Damla Colbay sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı

Özel hayatıyla mercek altına alınan güzel oyuncunun sevgilisi merak edildi.

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Yalnız Kurt’un Sare’si Damla Colbay sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı

Güzel oyuncu doktor sevgilisiyle sık sık fotoğraf paylaşmasa da, sevgilisinin fotoğraflarını yorumsuz bırakmayı ihmal etmiyor.