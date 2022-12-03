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Haberler Galeri Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun Mert Yazıcıoğlu ve rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile görüntüleri olay oldu! Ayrılık yakın…

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun Mert Yazıcıoğlu ve rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile görüntüleri olay oldu! Ayrılık yakın…

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Afra Saraçoğlu, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile de çok yakıştırıldı. Yeni yaşını yakın dostları ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile birlikte kutlayan güzel oyuncunun pastasını üflerken yaşanan anlar sosyal medyaya damga vurdu. Afra Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile çektiği görüntülere "Ayrılık yakın" yorumları yapıldı.

Giriş Tarihi: 03.12.2022 13:09 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 13:15
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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun Mert Yazıcıoğlu ve rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile görüntüleri olay oldu! Ayrılık yakın…

Mert Ramazan Demir ile başrolünü üstlendiği Yalı Çapkını diziyle bu sezonun en çok konuşulan oyuncularından olan Afra Yazıcıoğlu, yeni yaşını yakın dostları ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile kutladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun Mert Yazıcıoğlu ve rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile görüntüleri olay oldu! Ayrılık yakın…

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, doğum gününden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun Mert Yazıcıoğlu ve rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile görüntüleri olay oldu! Ayrılık yakın…

Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu.

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun Mert Yazıcıoğlu ve rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile görüntüleri olay oldu! Ayrılık yakın…

AYRILIK YAKIN

Bir sosyal medya kullanıcısının, "Afra farkında olmadan dizideki rol arkadaşının elini tutacak gibi olmuş... Ayrılık yakın!" yorumu dikkat çekti.

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun Mert Yazıcıoğlu ve rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile görüntüleri olay oldu! Ayrılık yakın…

Dizideki partneri Ramazan Mert Demir'le yakıştırılan, Afra Saraçoğlu'nun bu hamlesi sosyal medyada gündem oldu.