Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun Mert Yazıcıoğlu ve rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile görüntüleri olay oldu! Ayrılık yakın…

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Afra Saraçoğlu, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile de çok yakıştırıldı. Yeni yaşını yakın dostları ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile birlikte kutlayan güzel oyuncunun pastasını üflerken yaşanan anlar sosyal medyaya damga vurdu. Afra Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile çektiği görüntülere "Ayrılık yakın" yorumları yapıldı.