Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun 4 yıllık aşkı bitti! Bomba ihanet iddiası

Yalı Çapkını dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Afra Saraçoğlu 2018 yılında Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkili sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olurken Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir ile samimi görüntüler sergilemesi eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Yaşananlar ayrılık dedikodularını beraberinde getirirken Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İddiaya göre ünlü çift ayrıldı. İlişkinin bitme nedeni ise duyanları şoke etti. Gözler Mert Yazıcıoğlu'nun partneri Hafsanur Sancakturan'a çevrildi. İşte haberin ayrıntıları...