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Haberler Galeri Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun 4 yıllık aşkı bitti! Bomba ihanet iddiası

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun 4 yıllık aşkı bitti! Bomba ihanet iddiası

Yalı Çapkını dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Afra Saraçoğlu 2018 yılında Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkili sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olurken Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir ile samimi görüntüler sergilemesi eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Yaşananlar ayrılık dedikodularını beraberinde getirirken Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İddiaya göre ünlü çift ayrıldı. İlişkinin bitme nedeni ise duyanları şoke etti. Gözler Mert Yazıcıoğlu'nun partneri Hafsanur Sancakturan'a çevrildi. İşte haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 30.12.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 09:41
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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun 4 yıllık aşkı bitti! Bomba ihanet iddiası

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, 2018 yılında meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı.

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun 4 yıllık aşkı bitti! Bomba ihanet iddiası

Sosyal medya hesaplarında yaptıkları romantik paylaşımlarla sık sık gündem olan ikili, sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden oldu.

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun 4 yıllık aşkı bitti! Bomba ihanet iddiası

Ancak Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile samimi görüntüleri çiftin ayrıldığı yönündeki iddiaları da beraberinde getirdi.

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun 4 yıllık aşkı bitti! Bomba ihanet iddiası

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir süre önce dizilerinin yapım şirketi OGM Pictures'ın yeni yıl yemeğine katıldı.

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun 4 yıllık aşkı bitti! Bomba ihanet iddiası

Ardından eğlence Emirgan'daki bir mekanda devam etti. Yapım ekibiyle birlikte eğlenen iki oyuncunun buradaki samimi görüntüleri ise basına yansıdı.