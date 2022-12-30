30 Aralık 2022, Cuma
Serenay Sarıkaya'nın yıllık kazancı dudak uçuklattı! Reklamlardan servet kazandı
Uzun süredir dizi ve film projelerinde yer almayan Serenay Sarıkaya 2021'i sadece reklamlardan 12,5 milyon TL kazanarak kapatmıştı. Güzel oyuncu 2022'de de köşeyi döndü. Güzel oyuncu, geçtiğimiz ay bir banka reklamı için 10 milyon TL'yi cebe koyup bu yılki kazancını 20 milyon TL'ye çıkardı.
Giriş Tarihi: 30.12.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 09:00
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