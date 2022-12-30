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Serenay Sarıkaya'nın yıllık kazancı dudak uçuklattı! Reklamlardan servet kazandı

Uzun süredir dizi ve film projelerinde yer almayan Serenay Sarıkaya 2021'i sadece reklamlardan 12,5 milyon TL kazanarak kapatmıştı. Güzel oyuncu 2022'de de köşeyi döndü. Güzel oyuncu, geçtiğimiz ay bir banka reklamı için 10 milyon TL'yi cebe koyup bu yılki kazancını 20 milyon TL'ye çıkardı.

Giriş Tarihi: 30.12.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 09:00
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Serenay Sarıkaya’nın yıllık kazancı dudak uçuklattı! Reklamlardan servet kazandı

Son dönemin en popüler isimlerinden Serenay Sarıkaya, şöhretini paraya çevirmeye başaran isimlerden. Rol aldığı dizi projelerinden aldığı ücreti bölüm başı 1 milyon TL'ye çıkaran güzel oyuncu, reklam anlaşmaları sayesinde de servetine servet katıyor.

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Serenay Sarıkaya’nın yıllık kazancı dudak uçuklattı! Reklamlardan servet kazandı

2021 yılında sadece reklam anlaşmalarından toplamda 12,5 milyon TL kazanan Serenay Sarıkaya'nın servetinin de 6 milyon doları bulduğu tahmin ediliyor.

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Serenay Sarıkaya’nın yıllık kazancı dudak uçuklattı! Reklamlardan servet kazandı

PİYANGO SON AYDA VURDU

2022 yılında da yıldızı parlayan ünlü oyuncu, seneye veda etmek üzereyken yine köşeyi döndü! 2021'de 7 milyon TL'ye anlaştığı bir bankayla yeniden el sıkışan Serenay Sarıkaya, bu kez 10 milyon TL'ye 'evet' dedi.

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Serenay Sarıkaya’nın yıllık kazancı dudak uçuklattı! Reklamlardan servet kazandı

Böylece ünlü oyuncunun bir yıllık kazancı da yaklaşık 20 milyon TL'ye çıktı.

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Serenay Sarıkaya’nın yıllık kazancı dudak uçuklattı! Reklamlardan servet kazandı

Ekranların aranan yüzlerinden olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın dizi ve projeler için aldığı ücretin 2023 yılında daha da artacağı ve bu konuda çok seçici olacağı söyleniyor.