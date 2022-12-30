Serenay Sarıkaya'nın yıllık kazancı dudak uçuklattı! Reklamlardan servet kazandı

Uzun süredir dizi ve film projelerinde yer almayan Serenay Sarıkaya 2021'i sadece reklamlardan 12,5 milyon TL kazanarak kapatmıştı. Güzel oyuncu 2022'de de köşeyi döndü. Güzel oyuncu, geçtiğimiz ay bir banka reklamı için 10 milyon TL'yi cebe koyup bu yılki kazancını 20 milyon TL'ye çıkardı.