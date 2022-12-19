Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir olaylı gecenin ardından ilk kez konuştu! Kavgayla ilgili her şeyi tek tek itiraf etti! Afra ile…

"Yalı Çapkını" dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle ilgi oklarını üzerine çeken Mert Ramazan Demir'in, geçen günlerde OGM gecesinde dizide Seyran karakterini canlandıran partneri Afra Saraçoğlu ile yakınlaştığı öne sürülmüştü. İkilinin bu hallerinin Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka'yı rahatsız ettiği ve gecenin olaylı bittiği konuşulmuştu. Öyle ki söylentilere göre Aka ve Demir'in birbirine girdiği Ersin Arıcı'nın ikiliyi ayırdığı iddia edilmişti. Ersin Arıcı'nın ardından Mert Ramazan Demir suskunluğunu bozdu! Gerçekleri satır satır anlatan Demir, "Evet öyle bir şey oldu" dedi ve ayrıntıları paylaştı!