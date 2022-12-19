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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir olaylı gecenin ardından ilk kez konuştu! Kavgayla ilgili her şeyi tek tek itiraf etti! Afra ile…

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir olaylı gecenin ardından ilk kez konuştu! Kavgayla ilgili her şeyi tek tek itiraf etti! Afra ile…

"Yalı Çapkını" dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle ilgi oklarını üzerine çeken Mert Ramazan Demir'in, geçen günlerde OGM gecesinde dizide Seyran karakterini canlandıran partneri Afra Saraçoğlu ile yakınlaştığı öne sürülmüştü. İkilinin bu hallerinin Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka'yı rahatsız ettiği ve gecenin olaylı bittiği konuşulmuştu. Öyle ki söylentilere göre Aka ve Demir'in birbirine girdiği Ersin Arıcı'nın ikiliyi ayırdığı iddia edilmişti. Ersin Arıcı'nın ardından Mert Ramazan Demir suskunluğunu bozdu! Gerçekleri satır satır anlatan Demir, "Evet öyle bir şey oldu" dedi ve ayrıntıları paylaştı!

Giriş Tarihi: 19.12.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 12:22
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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir olaylı gecenin ardından ilk kez konuştu! Kavgayla ilgili her şeyi tek tek itiraf etti! Afra ile…

Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka'nın olaylı gecesi hala konuşuluyor! İkilinin Afra Saraçoğlu için kavga ettiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü! Kendisine mikrofon uzatılan Mert Ramazan Demir itiraf etti! O geceyi böyle anlattı! İşte ayrıntılar…

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir olaylı gecenin ardından ilk kez konuştu! Kavgayla ilgili her şeyi tek tek itiraf etti! Afra ile…

Büyük kavgayı önleyen Ersin Arıcı ilk kez konuştu! Mert Ramazan Demir'e saldıran Kubilay Aka durumu Mert Yazıcıoğlu'na bildirdi. Afra Saraçoğlu'na sevgilisinden uyarı gecikmedi! Dizinin yönetmeni de tepkisini gösterdi! Afra Saraçoğlu'na çirkin sözler… İşte tüm ayrıntılar…

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir olaylı gecenin ardından ilk kez konuştu! Kavgayla ilgili her şeyi tek tek itiraf etti! Afra ile…

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in dizide aralarındaki uyumla oldukça beğeni toplamıştı.

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir olaylı gecenin ardından ilk kez konuştu! Kavgayla ilgili her şeyi tek tek itiraf etti! Afra ile…

GECE OLAYLI BİTTİ

Yalı Çapkını dizisinin ekibi hafta başı OGM Partisinde eğlendi, partinin ardından ekip Emirgan'daki gece kulübünde eğlencelerine devam etti. Hayranları tarafından yakından takip edilen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir de ekipleriyle birlikte eğlenceye dahil oldu. Ancak gecenin olaylı bittiği iddia edildi.

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir olaylı gecenin ardından ilk kez konuştu! Kavgayla ilgili her şeyi tek tek itiraf etti! Afra ile…

KUBİLAY AKA VE MERT RAMAZAN DEMİR AFRA SARAÇOĞLU İÇİN KAVGA ETTİ İDDİASI

Söz konusu gecede Kubilay Aka ile Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu için kavga etti. Kavganın nedeniyle ilgili ise iki iddia ortaya atıldı.