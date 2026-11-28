Özel hayatını gizli tutuyordu! Fuat Güner 78 yaşında aşka geldi

MFÖ'nün kurucu üyelerinden Fuat Güner, kendisinden 35 yaş küçük sevgilisi Yasemin Gezeroğlu ile ilk kez görüntülendi. 78 yaşındaki sanatçının yeni aşkı magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

MFÖ'nün kurucu üyelerinden Fuat Güner, bu kez aşk hayatıyla dikkat çekti. Haziran 2011'de Hadiye Güner ile 35 yıllık evliliğini sonlandıran usta müzisyen, yeni ilişkisini İstanbul'da düzenlenen özel bir davette gözler önüne serdi.

İLK KEZ EL ELE KAMERALARA YANSIDILAR Gece Muhabiri'nin aktardığına göre Fuat Güner, MESAM'ın 40. kuruluş yıl dönümü etkinliğine sevgilisi Yasemin Gezeroğlu ile birlikte katıldı. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonu'nda düzenlenen gecede çift, el ele gelerek ilk kez birlikte objektiflere poz verdi.

ARALARINDA 35 YAŞ FARK VAR Radyo programcılığı, sunuculuk ve iletişim eğitmenliği yapan Yasemin Gezeroğlu ile Fuat Güner'in samimi görüntüleri davetlilerin ve basın mensuplarının ilgisini çekti.

78 yaşındaki sanatçı ile sevgilisi arasındaki 35 yaş farkı da gecenin ardından magazin gündeminde konuşulan konular arasında yer aldı.

FUAT GÜNER KİMDİR? 1 Nisan 1948'de İstanbul'da dünyaya gelen Fuat Güner, Türk pop ve rock müziğinin önemli gruplarından MFÖ'nün kurucu üyelerindendir.