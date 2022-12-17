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Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka kavgasını anlattı! Afra Saraçoğlu için birbirlerine girmişlerdi

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in geçtiğimiz günlerde katıldığı partide olay çıkmıştı. Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla yakın arkadaş olan Kubilay Aka, davette Mert Ramazan Demir ile kavga etmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen kavgada Mert Ramazan Demir'in yanında yer alan arkadaşı Ersin Arıcı o geceyi anlattı.

Giriş Tarihi: 17.12.2022 12:35 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 12:35
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Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka kavgasını anlattı! Afra Saraçoğlu için birbirlerine girmişlerdi

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını dizisinde başrolü üstlenmiş ve aralarındaki uyumla beğeni toplamıştı. Yalı Çapkını dizisinin ekibi hafta başı OGM Partisinde eğlendi, partinin ardından ekip Emirgan'daki gece kulübünde eğlencelerine devam etti. Hayranları tarafından yakından takip edilen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir de ekipleriyle birlikte eğlenceye dahil oldu. Ancak ikilinin gecesi, olaylı bitti.

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Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka kavgasını anlattı! Afra Saraçoğlu için birbirlerine girmişlerdi

Söz konusu gecede Kubilay Aka ile Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu için kavga etti. Kavganın nedeniyle ilgili ise iki iddia ortaya atıldı.

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Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka kavgasını anlattı! Afra Saraçoğlu için birbirlerine girmişlerdi

İddiaya göre; başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in samimiyeti mekânda eğlenen Kubilay Aka'yı rahatsız etti. Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla yakın arkadaş olan Aka, Mert Ramazan Demir'i "Herkes hareketlerine dikkat edecek" diyerek uyardı.

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Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka kavgasını anlattı! Afra Saraçoğlu için birbirlerine girmişlerdi

Ortam gerilince araya Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir'in sağ kolu Abidin'e hayat veren Ersin Arıcı girdi. Kubilay Aka mekandakiler tarafından aracına bindirilip gönderildi.

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Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka kavgasını anlattı! Afra Saraçoğlu için birbirlerine girmişlerdi

Taraflardan herhangi bir açıklama gelmezken yeni bir iddia daha ortaya atıldı ve kavganın nedeninin bambaşka olduğu öne sürüldü. Diğer iddiaya göre ise; tartışmayı başlatan kişi Kubilay Aka değil, Mert Ramazan Demir oldu. Alkolün etkisiyle kendinden geçen Mert Ramazan Demir, rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'na çirkin sözler sarf edince devreye Kubilay Aka girdi.