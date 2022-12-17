17 Aralık 2022, Cumartesi
Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka kavgasını anlattı! Afra Saraçoğlu için birbirlerine girmişlerdi
Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in geçtiğimiz günlerde katıldığı partide olay çıkmıştı. Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla yakın arkadaş olan Kubilay Aka, davette Mert Ramazan Demir ile kavga etmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen kavgada Mert Ramazan Demir'in yanında yer alan arkadaşı Ersin Arıcı o geceyi anlattı.
Giriş Tarihi: 17.12.2022 12:35 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 12:35
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