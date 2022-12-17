Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka kavgasını anlattı! Afra Saraçoğlu için birbirlerine girmişlerdi

Taraflardan herhangi bir açıklama gelmezken yeni bir iddia daha ortaya atıldı ve kavganın nedeninin bambaşka olduğu öne sürüldü. Diğer iddiaya göre ise; tartışmayı başlatan kişi Kubilay Aka değil, Mert Ramazan Demir oldu. Alkolün etkisiyle kendinden geçen Mert Ramazan Demir, rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'na çirkin sözler sarf edince devreye Kubilay Aka girdi.