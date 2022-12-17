Ebru Gündeş’in yüzüne ne oldu? Paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Ebru Gündeş paylaşımıyla takipçilerini ikiye böldü! Ankara'da vereceği konser için yola çıkan Gündeş araç içerisinde çektiği pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Sıfır makyaj halini paylaşan usta şarkıcının yüzündeki değişim ise dikkat çekti. Ünlü şarkıcının estetik mi yaptırdığı yoksa karelerine filtre mi uyguladığı ise merak konusu oldu.