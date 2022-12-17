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Ebru Gündeş’in yüzüne ne oldu? Paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Ebru Gündeş paylaşımıyla takipçilerini ikiye böldü! Ankara'da vereceği konser için yola çıkan Gündeş araç içerisinde çektiği pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Sıfır makyaj halini paylaşan usta şarkıcının yüzündeki değişim ise dikkat çekti. Ünlü şarkıcının estetik mi yaptırdığı yoksa karelerine filtre mi uyguladığı ise merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 17.12.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 11:52
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Ebru Gündeş’in yüzüne ne oldu? Paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

11 yıllık evliliğini sonlandırdığı Reza Zarrab'dan dünyaya gelen kızı Alara'ya kendi soyadını vermek için harekete geçen Ebru Gündeş özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

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Ebru Gündeş’in yüzüne ne oldu? Paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

48 yaşındaki şarkıcı son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

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Ebru Gündeş’in yüzüne ne oldu? Paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

MAKYAKJSIZ HALİNİ YAYINLADI

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Ebru Gündeş, 2 gün üst üste vereceği Ankara konseri için yola çıktı. Yolculuk sırasında verdiği pozlarını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü şarkıcının doğal hali dikkat çekti.

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Ebru Gündeş’in yüzüne ne oldu? Paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

ESTETİK Mİ?

Makyajsız halini Instagram'dan paylaşan Ebru Gündeş'in yüzündeki değişiklik ise dikkat çekti. Ünlü şarkıcıya hayranları 'estetik mi yaptırdın?' sorusunu yöneltti.

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Ebru Gündeş’in yüzüne ne oldu? Paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Ebru Gündeş'in eski fotoğraflarını görenler ise şaşkına döndü! İşte Ebru Gündeş'in yıllar içindeki olay olan değişimi...