Yalı Çapkını sezon finali fişeği yandı! Yeni tarih belli oldu! Seyran ve Ferit'in zor sınavı! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir...

Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın final tarihi belli oldu. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizinin ne zaman sezon finali yapacağı merak ediliyordu. Ferit ve Seyran'ın kıyasıya süren aşk hikayesini konu alan dizinin yeni bölümleri de heyecanla takip ediliyor. Hal böyle olunca, "Yalı Çapkını sezon finali ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanıyor. İşte, Yalı Çapkını sezon finali için detaylar!