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Yalı Çapkını sezon finali fişeği yandı! Yeni tarih belli oldu! Seyran ve Ferit'in zor sınavı! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir...

Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın final tarihi belli oldu. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizinin ne zaman sezon finali yapacağı merak ediliyordu. Ferit ve Seyran'ın kıyasıya süren aşk hikayesini konu alan dizinin yeni bölümleri de heyecanla takip ediliyor. Hal böyle olunca, "Yalı Çapkını sezon finali ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanıyor. İşte, Yalı Çapkını sezon finali için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2023 14:42
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Yalı Çapkını sezon finali fişeği yandı! Yeni tarih belli oldu! Seyran ve Ferit’in zor sınavı! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir...

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizinin sezon final tarihi merak ediliyordu. Dizide her geçen gün aksiyon tavan yaparken, Seyran ve Ferit'in akıbeti ilgiyle takip ediliyor. Hal böyle olunca sezon finalinde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. İşte, Yalı Çapkını için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını sezon finali fişeği yandı! Yeni tarih belli oldu! Seyran ve Ferit’in zor sınavı! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir...

35. bölümü bugün yayınlanacak dizinin sezon finali tarihi kesinleşti. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu dizi 36. bölümüyle sezon finali yapacak.

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Yalı Çapkını sezon finali fişeği yandı! Yeni tarih belli oldu! Seyran ve Ferit’in zor sınavı! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir...

Yalı Çapkını 9 Haziran günü yayınlanacak 36. bölümüyle ekranlara bir süreliğine veda edecek.

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Yalı Çapkını sezon finali fişeği yandı! Yeni tarih belli oldu! Seyran ve Ferit’in zor sınavı! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir...

YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seyran ve Ferit tam kavuşmuşken aileleri tarafından ayrılmak zorunda kalır.

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Yalı Çapkını sezon finali fişeği yandı! Yeni tarih belli oldu! Seyran ve Ferit’in zor sınavı! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir...

Tarık ise Seyran'a kavuşabilmek için Kazım Ağa'ya cesaret vermeye çalışıp silahı uzatır ve kendince namus meselesi haline dönüştürdüğü davayı temizlemesi ister.