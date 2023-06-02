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Önce yüzünü sonra imajını değiştirdi! Ceylan son halini Katy Perry’e benzetti

Yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen Ceylan geçtiğimiz günlerde Demet Akalın ve Esra Balamir ile alışveriş merkezinde kameralara yakalanmıştı. Makyajsız haliyle görüntülenmek istemeyen şarkıcının imdadına Demet Akalın yetişmişti. Şarkıcının son hali sosyal medyayı salladı. Yeni klibi için imajını değiştiren şarkıcı son halini Katy Perry'e benzetti. İşte Ceylan'ın çok konuşulan yeni imajı...

Giriş Tarihi: 02.06.2023 14:57 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 14:57
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Önce yüzünü sonra imajını değiştirdi! Ceylan son halini Katy Perry’e benzetti

Ceylan Demet Akalın ve Esra Balamir ile Akmerkez'de objektiflere takılmış, alışveriş yapan ünlü isimler bir ara soluklanmak için banklarda oturmuştu.

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Önce yüzünü sonra imajını değiştirdi! Ceylan son halini Katy Perry’e benzetti

Koyu bir sohbete dalan arkadaş grubu, muhabirleri görünce bir anda şaşkınlık yaşamıştı. Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlar ile sık sık gündeme gelen Ceylan ise basın mensuplarının görüntü almaması için hemen yüzünü gizlemişti.

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Önce yüzünü sonra imajını değiştirdi! Ceylan son halini Katy Perry’e benzetti

MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜLENMEMESİ İÇİN UĞRAŞTI

Durumu fark eden Akalın, arkadaşının yardımına koşarak hemen çantasından gözlük çıkararak arkadaşına vermişti. Gazetecilerden ricada bulunan ünlü isim, "Arkadaşlar çok önemli bir konu var, ev işi var onu konuşuyoruz. Konu bittiği zaman konuşalım" diyerek arkadaşının makyajsız görünmemesi için çaba sarf etmişti.

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Önce yüzünü sonra imajını değiştirdi! Ceylan son halini Katy Perry’e benzetti

Yarım saat süren sohbet sonrası otopark katına inen Ceylan, sorulardan kaçmıştı.

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Önce yüzünü sonra imajını değiştirdi! Ceylan son halini Katy Perry’e benzetti

Son yaptırdığı estetikle adeta bambaşka bir görünüme kavuşan şarkıcı Ceylan değişimde sınır tanımadı. Daha önce de Marilyn Monroe olan Ceylan'ın Katy Perry halleri beğeni topladı.