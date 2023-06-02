02 Haziran 2023, Cuma
Önce yüzünü sonra imajını değiştirdi! Ceylan son halini Katy Perry’e benzetti
Yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen Ceylan geçtiğimiz günlerde Demet Akalın ve Esra Balamir ile alışveriş merkezinde kameralara yakalanmıştı. Makyajsız haliyle görüntülenmek istemeyen şarkıcının imdadına Demet Akalın yetişmişti. Şarkıcının son hali sosyal medyayı salladı. Yeni klibi için imajını değiştiren şarkıcı son halini Katy Perry'e benzetti. İşte Ceylan'ın çok konuşulan yeni imajı...
Giriş Tarihi: 02.06.2023 14:57 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 14:57
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