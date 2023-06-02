Önce yüzünü sonra imajını değiştirdi! Ceylan son halini Katy Perry’e benzetti

MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜLENMEMESİ İÇİN UĞRAŞTI

Durumu fark eden Akalın, arkadaşının yardımına koşarak hemen çantasından gözlük çıkararak arkadaşına vermişti. Gazetecilerden ricada bulunan ünlü isim, "Arkadaşlar çok önemli bir konu var, ev işi var onu konuşuyoruz. Konu bittiği zaman konuşalım" diyerek arkadaşının makyajsız görünmemesi için çaba sarf etmişti.