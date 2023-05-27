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Yalı Çapkını Seyran ünlü olmadan önce bambaşkaymış! Estetikli diyenler haklı çıktı! İşte Afra Saraçoğlu'nun eski hali...

Yalı Çapkını Seyran'ın eski hali ortaya çıktı! Estetiksiz olduğunu düşünenler hayal kırıklığına uğradı...Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Ünlü isim bu sefer de estetik iddialarıyla gündeme geldi. Eski fotoğraflarını görenler, bir hayli şaşırdı. İşte Afra Saraçoğlu'nun estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 27.05.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 15:38
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Yalı Çapkını Seyran ünlü olmadan önce bambaşkaymış! Estetikli diyenler haklı çıktı! İşte Afra Saraçoğlu’nun eski hali...

Afra Saraçoğlu'nun estetiksiz hali hayranlarını şoke etti! Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayta veren Saraçoğlu, yıllar içinde büyük değişime uğradı. Ortaya çıkan fotoğraflar sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte, ünlü ismin estetiksiz görüntüleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını Seyran ünlü olmadan önce bambaşkaymış! Estetikli diyenler haklı çıktı! İşte Afra Saraçoğlu’nun eski hali...

ESTETİK İDDİASIYLA GÜNDEM OLDU!

'Seyran' karakteriyle adından söz ettiren Afra Saraçoğlu'nun eski hali hayranlarını bir hayli şaşırttı.

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Yalı Çapkını Seyran ünlü olmadan önce bambaşkaymış! Estetikli diyenler haklı çıktı! İşte Afra Saraçoğlu’nun eski hali...

Güzel oyuncunun, çene, burun, dudak ve göz kapaklarında işlem olduğu iddia ediliyor.

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Yalı Çapkını Seyran ünlü olmadan önce bambaşkaymış! Estetikli diyenler haklı çıktı! İşte Afra Saraçoğlu’nun eski hali...

Saraçoğlu'nun eski halini gören sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazıları " Tam bir hayal kırıklığı" derken bazıları ise "Eski hali de güzel" gibi yorumlarda bulundu.

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Yalı Çapkını Seyran ünlü olmadan önce bambaşkaymış! Estetikli diyenler haklı çıktı! İşte Afra Saraçoğlu’nun eski hali...

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Afra Saracoğlu, 2 Aralık 1997'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Selanik ve Girit kökenli bir aileye sahiptir. Şimdilerde 24 yaşındadır.