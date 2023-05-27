İbrahim Çelikkol’dan Natali Yarcan’a ilanı aşk! “O benim kıymetlim”

Mihre Mutlu ile evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran İbrahim Çelikkol, gönlünü Natali Yarcan'a kaptırdı. 2023 yılının ilk günlerinde sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilişkilerini duyuran ikili geçtiğimiz akşam ilk kez yan yana görüntülenmişti. Bu kez sevgilisiyle el ele lansmana katılan Çelikkol kameralar önünde aşkını ilan etti.