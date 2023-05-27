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Haberler Galeri İbrahim Çelikkol’dan Natali Yarcan’a ilanı aşk! “O benim kıymetlim”

İbrahim Çelikkol’dan Natali Yarcan’a ilanı aşk! “O benim kıymetlim”

Mihre Mutlu ile evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran İbrahim Çelikkol, gönlünü Natali Yarcan'a kaptırdı. 2023 yılının ilk günlerinde sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilişkilerini duyuran ikili geçtiğimiz akşam ilk kez yan yana görüntülenmişti. Bu kez sevgilisiyle el ele lansmana katılan Çelikkol kameralar önünde aşkını ilan etti.

Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:26
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İbrahim Çelikkol’dan Natali Yarcan’a ilanı aşk! “O benim kıymetlim”

İbrahim Çelikkol mimar sevgilisi Mihre Mutlu ile 2017 yılında sessiz sedasız nikah masasına oturmuş, çift iki yıl sonra oğulları Ali'yi kucağına almıştı.

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İbrahim Çelikkol’dan Natali Yarcan’a ilanı aşk! “O benim kıymetlim”

Geçtiğimiz yıl evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddialarıyla magazin gündemine gelen çift mayıs 2022'de tek celsede evliliklerini sonlandırmıştı.

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İbrahim Çelikkol’dan Natali Yarcan’a ilanı aşk! “O benim kıymetlim”

Ayrılığın ardında adı sık sık yakın arkadaşı Birce Akalay'la anılan Çelikkol, 2023 yılının ilk gününde sevenlerine sürpriz yapmış ve Instagram hesabından Natali Yarcan ile romantik pozunu yayınlayarak birlikteliklerini gözler önüne sermişti.

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İbrahim Çelikkol’dan Natali Yarcan’a ilanı aşk! “O benim kıymetlim”

Aşkları dolu dizgin devam eden çiftten yeni bir paylaşım ise geçtiğimiz günlerde gelmişti. 41 yaşındaki yakışıklı oyuncu, Instagram sayfasının hikaye bölümünden sevgilisi ve köpeğiyle çekilen fotoğrafını yayınlamıştı.

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İbrahim Çelikkol’dan Natali Yarcan’a ilanı aşk! “O benim kıymetlim”

"RAHAT OL"

Son olarak önceki akşam bir lokantada sevgilisiyle baş başa yemek yiyen ünlü isim, mekan çıkışı patlayan flaşlara şaşkınlık yaşadı. İlk kez görüntülenen Çelikkol ve Yarcan, panik oldu.