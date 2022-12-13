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Haberler Galeri Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir’in partneri Afra Saraçoğlu KÖŞEYİ DÖNDÜ! Afra Saraçoğlu milyonluk reklamdan oynayacak

Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir’in partneri Afra Saraçoğlu KÖŞEYİ DÖNDÜ! Afra Saraçoğlu milyonluk reklamdan oynayacak

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakteri ile ününe ün katan genç oyuncu Afra Saraçoğlu, köşeyi döndü! Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu son zamanların en popüler partnerleri arasında yer alıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun eseri olan Yalı Çapkını dizisi seyirciler tarafından yoğun ilgi görmesiyle oyuncuları da ekranların aranan yüzü olmaya başladı. Afra Saraçoğlu milyonluk reklam filmi için anlaşma imzaladı. Reklamdan çekimlerinden alacağı rakamı duyanlar "Şeytanın bacağını kırdı" demeden edemedi… İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 13.12.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 11:07
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Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir’in partneri Afra Saraçoğlu KÖŞEYİ DÖNDÜ! Afra Saraçoğlu milyonluk reklamdan oynayacak

Yalı Çapkını dizisi ile son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan genç oyuncu Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir ile öpüşme sahneleriyle gündeme oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir’in partneri Afra Saraçoğlu KÖŞEYİ DÖNDÜ! Afra Saraçoğlu milyonluk reklamdan oynayacak

Dizi ile yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu bir markanın reklam yüzü olacak. Oyuncu bu reklam için milyonluk anlaşmayı imzaladı.

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Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir’in partneri Afra Saraçoğlu KÖŞEYİ DÖNDÜ! Afra Saraçoğlu milyonluk reklamdan oynayacak

İŞ HAYATI DA AŞK HAYATI DA ÇOK KONUŞULUYOR

Genç oyuncular içinde hem güzelliği hem de oyunculuğuyla yıldızı parlayan oyuncu Afra Saraçoğlu, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

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Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir’in partneri Afra Saraçoğlu KÖŞEYİ DÖNDÜ! Afra Saraçoğlu milyonluk reklamdan oynayacak

Mert Yazıcıoğlu ile uzun süredir beraber olan oyuncu bir kozmetik markasının reklam yüzü oluyor.

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Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir’in partneri Afra Saraçoğlu KÖŞEYİ DÖNDÜ! Afra Saraçoğlu milyonluk reklamdan oynayacak

MİLYONLUK REKLAMI İMZALADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu milyonluk anlaşmaya imza attı.