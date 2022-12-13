13 Aralık 2022, Salı
Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir’in partneri Afra Saraçoğlu KÖŞEYİ DÖNDÜ! Afra Saraçoğlu milyonluk reklamdan oynayacak
Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakteri ile ününe ün katan genç oyuncu Afra Saraçoğlu, köşeyi döndü! Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu son zamanların en popüler partnerleri arasında yer alıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun eseri olan Yalı Çapkını dizisi seyirciler tarafından yoğun ilgi görmesiyle oyuncuları da ekranların aranan yüzü olmaya başladı. Afra Saraçoğlu milyonluk reklam filmi için anlaşma imzaladı. Reklamdan çekimlerinden alacağı rakamı duyanlar "Şeytanın bacağını kırdı" demeden edemedi… İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 13.12.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 11:07
- 1
- 155
- 2
- 155
- 3
- 155
- 4
- 155
- 5
- 155