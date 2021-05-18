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Yağmur Sarnıç hakkında kan donduran iddia: Emre Aşık’a pis kan içirdi
Geçtiğimiz günlerde Yağmur Sarnıç hakkında suç duyurusunda bulunan modacı Süleyman Tezcan'dan kan donduran yeni iddialar geldi. Sarnıç'ın suç örgütleriyle birlikte hareket ettiğini söyleyen Tezcan, şimdi de satanist büyüler yaptığı iddiasında bulundu. Emre Aşık'a satanist büyüler yaptıklarını söyleyen Tezcan, "Yağmur, satanist (şeytana tapan) bir tarikattan yardım alıyor. Eşi Emre Aşık'a satanist büyüler yaptı, bana da şifalı su diye lağım suyu içirdi" dedi.
Giriş Tarihi: 18.05.2021 09:43
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