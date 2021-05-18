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Yağmur Sarnıç hakkında kan donduran iddia: Emre Aşık’a pis kan içirdi

Geçtiğimiz günlerde Yağmur Sarnıç hakkında suç duyurusunda bulunan modacı Süleyman Tezcan'dan kan donduran yeni iddialar geldi. Sarnıç'ın suç örgütleriyle birlikte hareket ettiğini söyleyen Tezcan, şimdi de satanist büyüler yaptığı iddiasında bulundu. Emre Aşık'a satanist büyüler yaptıklarını söyleyen Tezcan, "Yağmur, satanist (şeytana tapan) bir tarikattan yardım alıyor. Eşi Emre Aşık'a satanist büyüler yaptı, bana da şifalı su diye lağım suyu içirdi" dedi.

Giriş Tarihi: 18.05.2021 09:43
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Yağmur Sarnıç hakkında kan donduran iddia: Emre Aşık’a pis kan içirdi

Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmesi için iki kez tetikçi tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç'a bir suçlama da modacı Süleyman Tezcan'dan geldi. Savcılığa başvuran Tezcan şunları söyledi:

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Yağmur Sarnıç hakkında kan donduran iddia: Emre Aşık’a pis kan içirdi

'SATANİST TARİKATTAN YARDIM ALIYOR'

"Yağmur ve annesi satanist bir tarikattan yardım alıyor. İnsanlara büyüler yapıp değişik içecekler hazırlıyorlar. Emre Aşık'a da evlenmeden büyü yaptılar, pis kan içirdiler, yemeklerine ilaçlar kattılar. Bana da işlerimin açılması için verdikleri suyun lağım suyu olduğunu öğrendim" dedi.

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Yağmur Sarnıç hakkında kan donduran iddia: Emre Aşık’a pis kan içirdi

'CAN GÜVENLİĞİM YOK'

Yağmur Sarnıç'ın illegal işlerin içerisinde olduğunu fark ettiği için kendisini öldürme planı yaptığını söyleyen Tezcan, "Beni zehirlemeye çalıştı. Can güvenliğim yok" dedi.

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Yağmur Sarnıç hakkında kan donduran iddia: Emre Aşık’a pis kan içirdi

'BENİ ZEHİRLEMEYE ÇALIŞTI'

Stilist ve moda tasarımcısı Süleyman Tezcan, Yağmur Sarnıç'ın kendisini öldürtmek istediğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Tezcan, dilekçesinde şunları anlattı: "Yağmur Sarnıç ile 2019'da düzenlemiş olduğum bir defile vasıtasıyla tanıştım.

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Yağmur Sarnıç hakkında kan donduran iddia: Emre Aşık’a pis kan içirdi

Koleksiyonumu tanıtan mankenlerden olmak için araya hatırı sayılır dostlar koydu. Ben de ihtiyacı olduğunu düşünerek kendisine defilemde yer verdim. Boşanma aşamasına geldiğinde de ona maddi, manevi destek oldum. Beni Emre Aşık aleyhine yalan tanıklık yapmam için zorladı.