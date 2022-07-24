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Yağmur Atacan uçakta mağduru oynadı eşi Pınar Altuğ'u herkese rezil etti!

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle gönülleri fetheden Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan'la nikah masasına oturan Altuğ sanat dünyasının en çok konuşulan evliliklerinden birine imza attı. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın ayrı bölümlerde seyahat ettiğini görenler duruma inanamadı. Atacan, yolculara "Pınar ile benim kazancım aynı değil. O yüzden herkes bütçesine göre uçuyor" diyerek espri yaptı. Altuğ, "Yağmur mağduru oynadı, herkese beni rezil etti" dedi.

Sabah
Giriş Tarihi: 24.07.2022 07:14 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022 07:14
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Yağmur Atacan uçakta mağduru oynadı eşi Pınar Altuğ’u herkese rezil etti!

Bir dizide rol almalarıyla aşkları başladı. Birbirlerini sevdiler, aradaki yaş farkını da hiç umursamadılar. Reklam denildi, bu ilişki yürümez denildi, hatta yaş farkı dillerden dillere dolaştı. Ayrılacaklar derken çocukları oldu, yıllarca boşanacakları yazıldı ama onlar hep birbirini sevdi. Dedikodulara kulaklarını tıkadılar, yeri geldiğinde de avaz avaz birbirlerine olan aşklarını haykırdılar.

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Yağmur Atacan uçakta mağduru oynadı eşi Pınar Altuğ’u herkese rezil etti!

Çift, geçtiğimiz günlerde oyuncu Hakan Bilgin ile ilişkileri hakkında eğlenceli bir sohbet etti. Pınar Altuğ, eşiyle tesadüf eseri tanıştığını şöyle anlattı: "Tanışmamız çok acayip. Biz Oktay Kaynarca ile dizide oynayacağız. Çocukluk aşkıyız, yollarımız ayrılmış, çocuklarımız olmuş. Seneler sonra buluşuyoruz... Oktay'ın oğlunu canlandırması için oyuncu seçiliyor. Aslında ilk önce Yağmur değil başka bir oyuncu seçilmişti ama rol çok fazla diye daha güçlü bir oyuncu aranıyordu. Toplantıya gittiğimde Yağmur'u gördüm, orada oturuyor. Hiç umurunda değil. Bir dizide gördüm, fena oynamıyor dedim. Aslında Yağmur başka bir görüşmeye gelmiş. Alt katta bir arkadaşının yanına gelmiş ama yanlış yönlendirmişler. Böylece aynı dizide oynamaya başladık."

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Yağmur Atacan uçakta mağduru oynadı eşi Pınar Altuğ’u herkese rezil etti!

Yıllarca eleştiri oklarının hedefi oldular ama Yağmur Atacan hep susmayı tercih etti. Tabii yıllar geçtikten sonra da bu konuya esprili bir dille yaklaştı: "Yaşımı da göstermiyorum. Pınar da genç gösteriyor. Hatta gençleşmeye devam ediyor. Yer değiştiriyoruz yavaş yavaş."

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Yağmur Atacan uçakta mağduru oynadı eşi Pınar Altuğ’u herkese rezil etti!

Altuğ ise durumu daha duygusal bir şekilde anlattı. "Onlar kendi kendilerine çok konuştular. Bizim umurumuzda olmadı. Kameralar kovalıyordu bizi. Kapımızın önünde durdular aylarca. Hayatımdaki adam Yağmur olmasaydı farklı olabilirdi. Ancak başkalarının söylediği bir kulağından gelip diğerinden çıkıyordu. Ben de kendi doğrularımla yetiştirildim" diyen Altuğ, bu durumla başa çıkmak için Atacan'ın bir yöntem bulduğunu söyledi: "Evden gazeteleri fırlattı. Telefonları kapattı, TV de açmadı, biz evde çok mutluyduk."

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Yağmur Atacan uçakta mağduru oynadı eşi Pınar Altuğ’u herkese rezil etti!

HERKES ALTUĞ'A KIZDI!
Altuğ ve Atacan, öyle eğlenceli bir ilişki yaşıyor ki... Özellikle Atacan, öyle muzip ki bazen eşini zora sokan espriler de yapıyor. İşte onlardan birini de bir uçak seyahatinde yaşadı ikili.