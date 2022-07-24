Yağmur Atacan uçakta mağduru oynadı eşi Pınar Altuğ’u herkese rezil etti!

Çift, geçtiğimiz günlerde oyuncu Hakan Bilgin ile ilişkileri hakkında eğlenceli bir sohbet etti. Pınar Altuğ, eşiyle tesadüf eseri tanıştığını şöyle anlattı: "Tanışmamız çok acayip. Biz Oktay Kaynarca ile dizide oynayacağız. Çocukluk aşkıyız, yollarımız ayrılmış, çocuklarımız olmuş. Seneler sonra buluşuyoruz... Oktay'ın oğlunu canlandırması için oyuncu seçiliyor. Aslında ilk önce Yağmur değil başka bir oyuncu seçilmişti ama rol çok fazla diye daha güçlü bir oyuncu aranıyordu. Toplantıya gittiğimde Yağmur'u gördüm, orada oturuyor. Hiç umurunda değil. Bir dizide gördüm, fena oynamıyor dedim. Aslında Yağmur başka bir görüşmeye gelmiş. Alt katta bir arkadaşının yanına gelmiş ama yanlış yönlendirmişler. Böylece aynı dizide oynamaya başladık."