24 Temmuz 2022, Pazar
Yağmur Atacan uçakta mağduru oynadı eşi Pınar Altuğ'u herkese rezil etti!
Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle gönülleri fetheden Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan'la nikah masasına oturan Altuğ sanat dünyasının en çok konuşulan evliliklerinden birine imza attı. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın ayrı bölümlerde seyahat ettiğini görenler duruma inanamadı. Atacan, yolculara "Pınar ile benim kazancım aynı değil. O yüzden herkes bütçesine göre uçuyor" diyerek espri yaptı. Altuğ, "Yağmur mağduru oynadı, herkese beni rezil etti" dedi.
Giriş Tarihi: 24.07.2022 07:14 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022 07:14
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