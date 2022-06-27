Yağmur Atacan Pınar Altuğ'u ifşa etti! "Bu çamaşırlar yıkanacak"

Pınar Altuğ sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirirken eşi Yağmur Atacan uzun süre uzak durmuştu. Geçtiğimiz günlerde kendisine hesap açan Atacan Instagram'a hızlı bir giriş yaptı. Art arda paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu, özellikle 14 yıllık eşi Pınar Altuğ ile yaptığı paylaşımlarla gündem oldu. Atacan ilk olarak "Sonunda buldum Pınar, bu çamaşırlar yıkanacak" ifadelerini kullandığı bir videoyu yayınlayarak dikkat çekti.