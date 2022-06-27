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Yağmur Atacan Pınar Altuğ'u ifşa etti! "Bu çamaşırlar yıkanacak"

Pınar Altuğ sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirirken eşi Yağmur Atacan uzun süre uzak durmuştu. Geçtiğimiz günlerde kendisine hesap açan Atacan Instagram'a hızlı bir giriş yaptı. Art arda paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu, özellikle 14 yıllık eşi Pınar Altuğ ile yaptığı paylaşımlarla gündem oldu. Atacan ilk olarak "Sonunda buldum Pınar, bu çamaşırlar yıkanacak" ifadelerini kullandığı bir videoyu yayınlayarak dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 27.06.2022 12:30 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 12:30
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Yağmur Atacan Pınar Altuğ’u ifşa etti! Bu çamaşırlar yıkanacak

Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif olarak kullanırken ve özellikle aile pozlarıyla sık sık gündem olurken Yağmur Atacan uzun bir süre Instagram'dan uzak durmuştu.

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Yağmur Atacan Pınar Altuğ’u ifşa etti! Bu çamaşırlar yıkanacak

Geçtiğimiz günlerde kural bozan Atacan, sosyal medyaya hızlı bir giriş yaptı.

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Yağmur Atacan Pınar Altuğ’u ifşa etti! Bu çamaşırlar yıkanacak

Art arda paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu, özellikle 14 yıllık eşi Pınar Altuğ ile yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

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Yağmur Atacan Pınar Altuğ’u ifşa etti! Bu çamaşırlar yıkanacak

Atacan ilk olarak "Sonunda buldum Pınar, bu çamaşırlar yıkanacak" ifadelerini kullandığı bir videoyu yayınlayarak dikkat çekti.

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Yağmur Atacan Pınar Altuğ’u ifşa etti! Bu çamaşırlar yıkanacak

Günlerce çamaşırhane aradığını dile getiren oyuncunun, "Arayan bulur" diyerek mutluluğunu paylaştığı videosu eşi tarafından da paylaşılırken kısa sürede gündem oldu.