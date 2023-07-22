22 Temmuz 2023, Cumartesi
Vermem Seni Ellere’nin Hüsne’si Esin Gündoğdu'yu gören tanıyamadı! Zayıflama sırrı ortaya çıktı
atv'nin sevilen dizisi Vermem Seni Ellere'de canlandırdığı Hüsne karakteriyle ekranan dönen Esin Gündoğdu, son haliyle şaşkına çevirdi. Kendi imkanlarıyla 72 kilo birden veren Gündoğdu'yu görenler tanımakta güçlük çekti. İşte Vermem Seni Ellere' hali görenleri adeta şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.07.2023 16:53
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