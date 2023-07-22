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Vermem Seni Ellere’nin Hüsne’si Esin Gündoğdu'yu gören tanıyamadı! Zayıflama sırrı ortaya çıktı

atv'nin sevilen dizisi Vermem Seni Ellere'de canlandırdığı Hüsne karakteriyle ekranan dönen Esin Gündoğdu, son haliyle şaşkına çevirdi. Kendi imkanlarıyla 72 kilo birden veren Gündoğdu'yu görenler tanımakta güçlük çekti. İşte Vermem Seni Ellere' hali görenleri adeta şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.07.2023 16:53
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Vermem Seni Ellere’nin Hüsne’si Esin Gündoğdu’yu gören tanıyamadı! Zayıflama sırrı ortaya çıktı

Vermem Seni Ellere dizisinde canlandırdığı Hüsne karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkan Esin Gündoğdu, değişimiyle ağızları açık bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Vermem Seni Ellere’nin Hüsne’si Esin Gündoğdu’yu gören tanıyamadı! Zayıflama sırrı ortaya çıktı

Ekranın sevilen isimlerinden olan Gündoğdu, sadece sağlıklı beslenerek 72 kilo birden vererek bambaşka bir görünüme kavuştu.

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Vermem Seni Ellere’nin Hüsne’si Esin Gündoğdu’yu gören tanıyamadı! Zayıflama sırrı ortaya çıktı

Son hali ile övgüleri toplayan Esin Gündoğdu değişimi ile ağızları açık bırakıyor.

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Vermem Seni Ellere’nin Hüsne’si Esin Gündoğdu’yu gören tanıyamadı! Zayıflama sırrı ortaya çıktı

İşte yaşadığı inanılmaz değişim...

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Vermem Seni Ellere’nin Hüsne’si Esin Gündoğdu’yu gören tanıyamadı! Zayıflama sırrı ortaya çıktı

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