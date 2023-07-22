Vermem Seni Ellere’nin Hüsne’si Esin Gündoğdu'yu gören tanıyamadı! Zayıflama sırrı ortaya çıktı

atv'nin sevilen dizisi Vermem Seni Ellere'de canlandırdığı Hüsne karakteriyle ekranan dönen Esin Gündoğdu, son haliyle şaşkına çevirdi. Kendi imkanlarıyla 72 kilo birden veren Gündoğdu'yu görenler tanımakta güçlük çekti. İşte Vermem Seni Ellere' hali görenleri adeta şaşkına çevirdi. İşte detaylar...