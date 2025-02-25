Mükemmel yumurta haşlama yöntemi: Bilimsel sır ortaya çıktı!

Bilim insanları, ideal pişirme için yumurtaları önce iki dakika kaynar suda bırakmayı, ardından 30-40°C arasındaki bir suya iki dakika aktarmayı öneriyor. Bu işlem tam 32 dakika boyunca tekrarlanıyor. Sonuç olarak yumurtaların kabuklarını soyarken büyük oranda kolaylık sağlandığı ve sarıların kremsi bir kıvamda, beyazların ise sert ama lastiksi olmadan piştiği gözlemlendi.