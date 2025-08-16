16 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Vefatından önce almış! Şinasi Yurtsever'in hayali satışa çıkıyor

Vefatından önce almış! Şinasi Yurtsever'in hayali satışa çıkıyor

Geçtiğimiz mart ayında mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Şinasi Yurtsever ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Merhum oyuncunun ailesinin, Yurtsever'in hayali olan tekneyi satışa çıkarmak istediği öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.08.2025 09:55 Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 09:58
Vefatından önce almış! Şinasi Yurtsever’in hayali satışa çıkıyor

"Düğün Dernek", "Çalgı Çengi", "Kardeş Payı" ve "Hokkabaz"ın aralarında olduğu birçok sinema filmi ve dizide rol alan oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Vefatından önce almış! Şinasi Yurtsever’in hayali satışa çıkıyor

Mide kanseri nedeniyle geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybeden Yurtsever'in, ölümünden kısa bir süre önce yeni tekne aldığı ortaya çıktı.

Vefatından önce almış! Şinasi Yurtsever’in hayali satışa çıkıyor

Deniz tutkunu olan ve yazları teknesiyle Ege ile Akdeniz koylarına açılan oyuncunun, vefat etmeden önce küçük teknesini satıp, istediği daha büyük bir motor yelkenli satın aldığı öğrenildi.

Vefatından önce almış! Şinasi Yurtsever’in hayali satışa çıkıyor

Yaklaşık beş yıl önce edindiği ve kaptanlığı öğrendiği ilk mütevazı küçük teknesini sattıktan sonra yenisinde fazla vakit geçiremeyen Yurtsever'in denize olan sevdası, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda kaldı.

Vefatından önce almış! Şinasi Yurtsever’in hayali satışa çıkıyor

Oyuncunun ailesinin ise önümüzdeki günlerde tekneyi elden çıkarmayı düşündüğü iddia edildi.

Vefatından önce almış! Şinasi Yurtsever’in hayali satışa çıkıyor

ŞİNASİ YURTSEVER HAKKINDA

Erzincan'da 16 Temmuz 1973'te dünyaya gelen Yurtsever, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Yurtsever televizyon ekranlarındaki oyunculuk kariyerine "Başka İstanbul Yok", "Hemşerim" ve "Küçük İbo" dizilerindeki rolleriyle adım attı.

Yurtsever, "Yılan Hikayesi", "Kınalı Kar", "Alacakaranlık", "Avrupa Yakası", "Yabancı Damat", "Bir Bulut Olsam", "Sen de Gitme", "İşler Güçler" ve "Kardeş Payı"nın aralarında olduğu birçok popüler dizide de oynadı.

Sinemaya 2003 yılında "Yazı Tura" filmindeki "Basri" karakteriyle adım atan Yurtsever, birçok sinema filminde de rol aldı. 2011'de "Çalgı Çengi" filminde nakliyatçı rolünü ve 2013'te "Düğün Dernek" filminde "Yılmaz" karakterini canlandırdı.

Kariyerinde birçok unutulmaz işe imza atan oyuncu, 2016 yılında hayat arkadaşı Ferhan Kaya ile evlenmişti.