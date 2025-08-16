16 Ağustos 2025, Cumartesi

Gelin çiçeğini kaptı: Eski Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut ile Lale Onuk evlendi

2018 Miss Turkey finalisti Lale Onuk ile Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Berkan Karabulut, dünyaevine girdi. Geçtiğimiz gece gerçekleşen düğüne birçok ünlü isim katılırken Onuk, hem güzelliği hem de düğünde giydiği gelinliğiyle adeta göz kamaştırdı. Öte yandan, gelinin fırlattığı çiçeği, Karabulut'un yarışmadaki arkadaşı kaptı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.08.2025 09:27 Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 09:27
Survivor yarışmasıyla tanınan Berkan Karabulut ve uzun süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni sevgilisi Lale Onuk ile düğün öncesi 11 Ağustos'ta kına gecesi düzenlemişti.

Karabulut'un yarışmadan yakın arkadaşı Avatar Atakan Arslan ve eşi Serap Korkmaz, çiftin kına gecesinden mutlu kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Görkemli kına gecesinin ardından çift 15 Ağustos akşamı dünyaevine girdi.

Düğüne birçok ünlü isim katılırken, gelin Onuk'un giydiği gelinlik sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Berkan Karabulut ile Miss Turkey finalistlerinden Lale Onuk'un mutlu gecesinden karelerine sosyal medyada sevenlerinden yorum yağdı.

ÇİÇEĞİ KAPTI

Öte yandan çiçeği kapan isim Cemal Can Canseven oldu.

O anı Instagram'dan paylaşan isim, "Bana görev ver, gerisini düşünme... Çiçeği kap dediler, kaptım" ifadelerini kullandı.