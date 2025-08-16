16 Ağustos 2025, Cumartesi
Gelin çiçeğini kaptı: Eski Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut ile Lale Onuk evlendi
2018 Miss Turkey finalisti Lale Onuk ile Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Berkan Karabulut, dünyaevine girdi. Geçtiğimiz gece gerçekleşen düğüne birçok ünlü isim katılırken Onuk, hem güzelliği hem de düğünde giydiği gelinliğiyle adeta göz kamaştırdı. Öte yandan, gelinin fırlattığı çiçeği, Karabulut'un yarışmadaki arkadaşı kaptı.
Giriş Tarihi: 16.08.2025 09:27 Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 09:27