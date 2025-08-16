Gelin çiçeğini kaptı: Eski Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut ile Lale Onuk evlendi

2018 Miss Turkey finalisti Lale Onuk ile Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Berkan Karabulut, dünyaevine girdi. Geçtiğimiz gece gerçekleşen düğüne birçok ünlü isim katılırken Onuk, hem güzelliği hem de düğünde giydiği gelinliğiyle adeta göz kamaştırdı. Öte yandan, gelinin fırlattığı çiçeği, Karabulut'un yarışmadaki arkadaşı kaptı.