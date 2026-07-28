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Var Mısın Yok Musun'da yeni bölüm heyecanı! Bu akşam ATV'de

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Televizyon tarihine damga vuran Var Mısın Yok Musun, Esra Erol'un sunumuyla bu akşam 25. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Büyük ödül için heyecan dolu mücadele, şans ve stratejinin buluştuğu yeni bölümüyle saat 20.00'de ATV'de.

Var Mısın Yok Musun'da yeni bölüm heyecanı! Bu akşam ATV'de 1

Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyici ile buluşuyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma, bu akşam 25. bölümüyle ekranlara geliyor.

Var Mısın Yok Musun'da yeni bölüm heyecanı! Bu akşam ATV'de 2

YENİ BÖLÜM BU AKŞAM ATV'DE

Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun'da;

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor. Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor.

Var Mısın Yok Musun'da yeni bölüm heyecanı! Bu akşam ATV'de 3

"Var Mısın Yok Musun" yeni bölümleriyle Salı, Çarşamba ve Perşembe akşamları saat 20.00'de atv'de!

VAR MISIN YOK MUSUN BU AKŞAM ATV'DE
Var Mısın Yok Musun'da yeni bölüm heyecanı! Bu akşam ATV'de 4

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra Erol'un samimi, doğal ve sıcak sunumuyla ekrana gelen "Var Mısın Yok Musun", yine heyecan ve duygu dolu anlara sahne oldu. Bölüm boyunca yarışmanın temposu düşmezken, bankanın son teklifi geceye damga vurdu.

Var Mısın Yok Musun'da yeni bölüm heyecanı! Bu akşam ATV'de 5

Programın 23. bölüm yarışmacısı Trabzonlu Ali Can Aydın oldu. 30 yaşındaki yarışmacı, kazanacağı ödülle içerik üretimi yapabileceği kendi stüdyosunu kurmayı hedeflediğini anlattı. Samimi tavırları, enerjisi ve esprili kişiliğiyle kısa sürede hem stüdyodaki izleyicilerin hem de ekran başındakilerin beğenisini kazanan Ali Can, yaşam öyküsüyle de dikkat çekti.

Var Mısın Yok Musun'da yeni bölüm heyecanı! Bu akşam ATV'de 6

Yarışmaya 13 numaralı kutuyla başlayan Ali Can, ilk turlarda talihsiz seçimler yaparak 2 milyon TL ve 3 milyon TL'lik büyük ödülleri oyun dışı bıraktı. Buna rağmen moralini yüksek tutan yarışmacı, pozitif tavrını koruyarak mücadeleden vazgeçmedi.

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Var Mısın Yok Musun'da yeni bölüm heyecanı! Bu akşam ATV'de 7

İNŞAAT BEKÇİLİĞİNDEN İÇERİK ÜRETİCİLİĞİNE UZANAN HİKÂYE

Yarışma boyunca yalnızca kutular değil, Ali Can'ın hayat hikâyesi de ilgiyle takip edildi. Tiyatroya başlama serüvenini anlatan yarışmacı, İstanbul'a geldikten sonra geçimini sağlamak için bir dönem inşaat bekçiliği yaptığını, ardından sosyal medya içerikleri üretmeye başladığını söyledi. Anlatımları zaman zaman stüdyoda kahkahalara neden olurken, zaman zaman da duygu dolu anlar yaşattı.

Var Mısın Yok Musun'da yeni bölüm heyecanı! Bu akşam ATV'de 8

Gecenin en özel anlarından biri ise babaannesiyle yapılan görüntülü görüşme oldu. Yarışmacıya verdiği destek ve içten sözleriyle izleyicileri duygulandıran babaanne, Esra Erol'un sıcak yaklaşımıyla birlikte bölümün en çok konuşulan anlarından birine imza attı.

Var Mısın Yok Musun'da yeni bölüm heyecanı! Bu akşam ATV'de 9

490 BİN TL'Yİ REDDETTİ, 1 MİLYON 10 BİN TL'YE "VARIM" DEDİ

Yarışmanın kritik virajlarından biri olan 4. turda 5 milyon TL'lik büyük ödülün de açılmasıyla para ağacı önemli ölçüde değişti. Büyük ödüllerin elenmesi Ali Can'ın işini zorlaştırsa da yarışmacı umudunu kaybetmedi. Tur sonunda bankadan gelen 490 bin TL'lik teklif, uzun değerlendirmelerin ardından reddedildi.

Var Mısın Yok Musun'da yeni bölüm heyecanı! Bu akşam ATV'de 10

Risk almaya devam eden Ali Can, 6. turda açtığı iki mavi kutuyla avantaj yakalayarak para ağacını yeniden lehine çevirdi. Bunun ardından bankadan gelen 1 milyon 10 bin TL'lik teklif, hem stüdyoda hem de ekran başında büyük heyecan yarattı.

Teklifi uzun süre değerlendiren yarışmacı, sonunda "Varım" diyerek bankanın teklifini kabul etti ve yarışmaya veda etti. Bu karar stüdyoda alkışlarla karşılanırken, izleyiciler de kararın doğru olup olmadığını merak etti.

Var Mısın Yok Musun'da yeni bölüm heyecanı! Bu akşam ATV'de 11

KENDİ KUTUSUNDAN SADECE 25 TL ÇIKTI

Programın en merak edilen anı ise "Devam etseydi ne olurdu?" bölümünde yaşandı. Ali Can yarışmaya devam etmiş olsaydı, 7. turda açılan kutulardan 1 milyon TL ve 750 bin TL çıkacak, para ağacında ise 5 milyon TL'lik büyük ödül kalmaya devam edecekti. Bu senaryoda bankanın yapacağı teklif 1 milyon 440 bin TL olacaktı.

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