Var Mısın Yok Musun'da yeni bölüm heyecanı! Bu akşam ATV'de
Televizyon tarihine damga vuran Var Mısın Yok Musun, Esra Erol'un sunumuyla bu akşam 25. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Büyük ödül için heyecan dolu mücadele, şans ve stratejinin buluştuğu yeni bölümüyle saat 20.00'de ATV'de.
Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyici ile buluşuyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma, bu akşam 25. bölümüyle ekranlara geliyor.
YENİ BÖLÜM BU AKŞAM ATV'DE
Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun'da;
Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor. Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor.
"Var Mısın Yok Musun" yeni bölümleriyle Salı, Çarşamba ve Perşembe akşamları saat 20.00'de atv'de!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Esra Erol'un samimi, doğal ve sıcak sunumuyla ekrana gelen "Var Mısın Yok Musun", yine heyecan ve duygu dolu anlara sahne oldu. Bölüm boyunca yarışmanın temposu düşmezken, bankanın son teklifi geceye damga vurdu.
Programın 23. bölüm yarışmacısı Trabzonlu Ali Can Aydın oldu. 30 yaşındaki yarışmacı, kazanacağı ödülle içerik üretimi yapabileceği kendi stüdyosunu kurmayı hedeflediğini anlattı. Samimi tavırları, enerjisi ve esprili kişiliğiyle kısa sürede hem stüdyodaki izleyicilerin hem de ekran başındakilerin beğenisini kazanan Ali Can, yaşam öyküsüyle de dikkat çekti.