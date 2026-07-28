Var Mısın Yok Musun'da yeni bölüm heyecanı! Bu akşam ATV'de

Yarışmaya 13 numaralı kutuyla başlayan Ali Can, ilk turlarda talihsiz seçimler yaparak 2 milyon TL ve 3 milyon TL'lik büyük ödülleri oyun dışı bıraktı. Buna rağmen moralini yüksek tutan yarışmacı, pozitif tavrını koruyarak mücadeleden vazgeçmedi.

Yarışma boyunca yalnızca kutular değil, Ali Can'ın hayat hikâyesi de ilgiyle takip edildi. Tiyatroya başlama serüvenini anlatan yarışmacı, İstanbul'a geldikten sonra geçimini sağlamak için bir dönem inşaat bekçiliği yaptığını, ardından sosyal medya içerikleri üretmeye başladığını söyledi. Anlatımları zaman zaman stüdyoda kahkahalara neden olurken, zaman zaman da duygu dolu anlar yaşattı.

Gecenin en özel anlarından biri ise babaannesiyle yapılan görüntülü görüşme oldu. Yarışmacıya verdiği destek ve içten sözleriyle izleyicileri duygulandıran babaanne, Esra Erol'un sıcak yaklaşımıyla birlikte bölümün en çok konuşulan anlarından birine imza attı.

Yarışmanın kritik virajlarından biri olan 4. turda 5 milyon TL'lik büyük ödülün de açılmasıyla para ağacı önemli ölçüde değişti. Büyük ödüllerin elenmesi Ali Can'ın işini zorlaştırsa da yarışmacı umudunu kaybetmedi. Tur sonunda bankadan gelen 490 bin TL'lik teklif, uzun değerlendirmelerin ardından reddedildi.

Risk almaya devam eden Ali Can, 6. turda açtığı iki mavi kutuyla avantaj yakalayarak para ağacını yeniden lehine çevirdi. Bunun ardından bankadan gelen 1 milyon 10 bin TL'lik teklif, hem stüdyoda hem de ekran başında büyük heyecan yarattı.

Teklifi uzun süre değerlendiren yarışmacı, sonunda "Varım" diyerek bankanın teklifini kabul etti ve yarışmaya veda etti. Bu karar stüdyoda alkışlarla karşılanırken, izleyiciler de kararın doğru olup olmadığını merak etti.