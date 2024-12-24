24 Aralık 2024, Salı
Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın gözlerden uzak tuttuğu eşine bakın!
Yakışıklı oyuncu Ozan Akbaba, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisiyle büyük bir çıkış yapmış ve geniş bir hayran kitlesi edindi. Şimdi ise yeni dizisi Uzak Şehir'de 'Cihan' rolüyle sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekti. Akbaba'nın 7 yıllık eşini görenler hayran kaldı. İşte ünlü oyuncunun biricik oğlu ve dünya güzeli eşi Buket Arıkan Akbaba...
Giriş Tarihi: 24.12.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 10:48