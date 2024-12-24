24 Aralık 2024, Salı

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın gözlerden uzak tuttuğu eşine bakın!

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın gözlerden uzak tuttuğu eşine bakın!

Yakışıklı oyuncu Ozan Akbaba, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisiyle büyük bir çıkış yapmış ve geniş bir hayran kitlesi edindi. Şimdi ise yeni dizisi Uzak Şehir'de 'Cihan' rolüyle sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekti. Akbaba'nın 7 yıllık eşini görenler hayran kaldı. İşte ünlü oyuncunun biricik oğlu ve dünya güzeli eşi Buket Arıkan Akbaba...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 10:48
Uzak Şehir’in Cihan’ı Ozan Akbaba’nın gözlerden uzak tuttuğu eşine bakın!

Sinem Uysal, Kuzey Gezer, Müfit Kayaca gibi isimlerin rol aldığı "Uzak Şehir" dizisinin Cihan'ı Ozan Akbaba, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor...

Uzak Şehir’in Cihan’ı Ozan Akbaba’nın gözlerden uzak tuttuğu eşine bakın!

Ünlü oyuncu Ozan Akbaba, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Deniz Çakır ve Sanem Çelik gibi isimlerle 6 sezon boyunca başrolü paylaşmıştı.

Uzak Şehir’in Cihan’ı Ozan Akbaba’nın gözlerden uzak tuttuğu eşine bakın!

Dizide canlandırdığı "İlyas Çakırbeyli" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akbaba, şimdi ise "Uzak Şehir" dizisiyle adından söz ettiriyor...

Uzak Şehir’in Cihan’ı Ozan Akbaba’nın gözlerden uzak tuttuğu eşine bakın!

Sinem Ünsal ile başrolü paylaşan Ozan Akbaba'nın kiminle evli olduğu merak ediliyordu. Yakışıklı oyuncunun 7 yıllık eşi, güzelliğiyle görenleri büyüledi.

Uzak Şehir’in Cihan’ı Ozan Akbaba’nın gözlerden uzak tuttuğu eşine bakın!

Özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Ozak Akbaba, 2007 yılında Buket Arıkan ile sade bir düğünle dünyaevine girdi.

Uzak Şehir’in Cihan’ı Ozan Akbaba’nın gözlerden uzak tuttuğu eşine bakın!

Sosyal medyayı aktif kullanan Akbaba, zaman zaman oğlu ve eşi ile çekildikleri kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Uzak Şehir’in Cihan’ı Ozan Akbaba’nın gözlerden uzak tuttuğu eşine bakın!

İşte Ozan Akbaba'nın eşi ve oğlu...

Uzak Şehir’in Cihan’ı Ozan Akbaba’nın gözlerden uzak tuttuğu eşine bakın!

İşte Ozan Akbaba'nın oğlu...

Uzak Şehir’in Cihan’ı Ozan Akbaba’nın gözlerden uzak tuttuğu eşine bakın!

İşte Ozan Akbaba'nın oğlu...