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Gizem Karaca hakkında şaşırtan iddia! Ekranlardan uzak kalmıştı...

'Güzel Köylü', 'Eve Düşen Yıldırım' gibi yapımlarla yıldızı parlayan güzel oyuncu Gizem Karaca, evlendikten sonra İzmir'de doğa içinde bir evde yaşamaya karar vermişti. Uzun süredir hiçbir projede yer almayan Karaca hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. 7 yıldır Kemal Ekmekçi ile evli olan Karaca'nın hamile olduğu öne sürüldü. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2024 14:03 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 14:03
Gizem Karaca hakkında şaşırtan iddia! Ekranlardan uzak kalmıştı...

"Adını Feriha Koydum", "Güzel Köylü", "Eve Düşen Yıldırım", "Safir" gibi projelerle hafızalarımıza kazınan oyuncu Gizem Karaca, uzun süredir hiçbir dizide rol almıyor...

Gizem Karaca hakkında şaşırtan iddia! Ekranlardan uzak kalmıştı...

Güzel oyuncu, şimdilerde 7 yıl önce hayatını birleştirdiği Kemal Ekmekçi ile İzmir'de sakin bir yaşam sürüyor...

Gizem Karaca hakkında şaşırtan iddia! Ekranlardan uzak kalmıştı...

Doğayla iç içe yaşayan ve lüks eviyle sık sık gündeme gelen Karaca, hakkında bir iddia ortaya çıktı.

Gizem Karaca hakkında şaşırtan iddia! Ekranlardan uzak kalmıştı...

Karaca, son dönemde kendisine gelen projeleri reddetmesiyle dikkat çekmişti.

Gizem Karaca hakkında şaşırtan iddia! Ekranlardan uzak kalmıştı...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gizem Karaca hamile!

Gizem Karaca hakkında şaşırtan iddia! Ekranlardan uzak kalmıştı...

Anne olmaya hazırlanan güzel oyuncuyu bir süre daha setlerde göremeyeceğiz.

Gizem Karaca hakkında şaşırtan iddia! Ekranlardan uzak kalmıştı...

İşte Gizem Karaca'nın sık sık gündem olan lüks evinden kareler...

Gizem Karaca hakkında şaşırtan iddia! Ekranlardan uzak kalmıştı...

İşte Gizem Karaca'nın sık sık gündem olan lüks evinden kareler...

Gizem Karaca hakkında şaşırtan iddia! Ekranlardan uzak kalmıştı...

İşte Gizem Karaca'nın sık sık gündem olan lüks evinden kareler...

Gizem Karaca hakkında şaşırtan iddia! Ekranlardan uzak kalmıştı...

İşte Gizem Karaca'nın sık sık gündem olan lüks evinden kareler...

Gizem Karaca hakkında şaşırtan iddia! Ekranlardan uzak kalmıştı...

İşte Gizem Karaca'nın sık sık gündem olan lüks evinden kareler...

Gizem Karaca hakkında şaşırtan iddia! Ekranlardan uzak kalmıştı...

İşte Gizem Karaca'nın sık sık gündem olan lüks evinden kareler...İşte Gizem Karaca'nın sık sık gündem olan lüks evinden kareler...

Gizem Karaca hakkında şaşırtan iddia! Ekranlardan uzak kalmıştı...

İşte Gizem Karaca'nın sık sık gündem olan lüks evinden kareler...

Gizem Karaca hakkında şaşırtan iddia! Ekranlardan uzak kalmıştı...

İşte Gizem Karaca'nın sık sık gündem olan lüks evinden kareler...