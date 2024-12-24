24 Aralık 2024, Salı
Gizem Karaca hakkında şaşırtan iddia! Ekranlardan uzak kalmıştı...
'Güzel Köylü', 'Eve Düşen Yıldırım' gibi yapımlarla yıldızı parlayan güzel oyuncu Gizem Karaca, evlendikten sonra İzmir'de doğa içinde bir evde yaşamaya karar vermişti. Uzun süredir hiçbir projede yer almayan Karaca hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. 7 yıldır Kemal Ekmekçi ile evli olan Karaca'nın hamile olduğu öne sürüldü. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 24.12.2024 14:03 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 14:03