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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın küçüklük hali bakın kime benzetildi

"Uzak Şehir" dizisinin yıldızı Sinem Ünsal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel yaptığı nostaljik paylaşımla gündem oldu. Çocukluk yıllarına ait bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Ünsal kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Bir takipçisi ise küçük Sinem'i Kemal Sunal'ın filminde oynayan çocuk yıldızlardan birine benzetti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.04.2025 16:14 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 16:14
Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın küçüklük hali bakın kime benzetildi

Ozan Akbaba, Gonca Cilasun, Müfit Kayaca, Alper Çankaya gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Uzak Şehir dizisinin güzel oyuncusu Sinem Ünsal, performansının yanı sıra güzelliğiyle de ilgi odağı oluyor.

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın küçüklük hali bakın kime benzetildi

Sevilen dizide Alya karakterini canlandıran oyuncunun sosyal medya paylaşımları da yakından takip ediliyor.

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın küçüklük hali bakın kime benzetildi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkuyla kutlandığı günde Ünsal da bir geçmiş yıllara ait bir paylaşımda bulundu.

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın küçüklük hali bakın kime benzetildi

ÇOCUKLUK HALİNE BEĞENİ YAĞDI

Daha önce paylaştığı çocukluk fotoğrafını tekrar paylaşan Sinem Ünsal, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın küçüklük hali bakın kime benzetildi

Bir paylaşım daha yapan oyuncu,"Köyümüzde bayram" diyerek Mardin Midyat'tan bir kareye yer verdi.

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın küçüklük hali bakın kime benzetildi

BAKIN KİME BENZETİLDİ

Çocukluk halini takipçilerinin beğenisine sunan Ünsal'ı bir takipçisi Kemal Sunal filminde oynayan çocuk oyuncu Güllüşah'a benzetti.

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın küçüklük hali bakın kime benzetildi

İşte o yorum

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın küçüklük hali bakın kime benzetildi

Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar, Kemal Sunal'ın İbo ile Güllüşah filminde rol almıştı...

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın küçüklük hali bakın kime benzetildi

Sinem Ünsal