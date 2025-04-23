Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın küçüklük hali bakın kime benzetildi

"Uzak Şehir" dizisinin yıldızı Sinem Ünsal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel yaptığı nostaljik paylaşımla gündem oldu. Çocukluk yıllarına ait bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Ünsal kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Bir takipçisi ise küçük Sinem'i Kemal Sunal'ın filminde oynayan çocuk yıldızlardan birine benzetti.