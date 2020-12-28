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Haberler Galeri Uyanış Büyük Selçuklu’nun Sencer’i Ekin Koç yaşıyla olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış…

Uyanış Büyük Selçuklu’nun Sencer’i Ekin Koç yaşıyla olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış…

Ekin Koç Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Sencer karakteriyle son zamanların en çok konuşulan oyuncularından biri oldu. Dizideki başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Ekin Koç özel hayatıyla da mercek altına alındı. Ekin Koç hakkında araştırma yapanlar yaşını merak etti. İşte Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Ekin Koç'un yaşı...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 17:47 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 17:48
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Uyanış Büyük Selçuklu’nun Sencer’i Ekin Koç yaşıyla olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış…

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Sencer'i Ekin Koç, oyunculuğuyla kendisine hayran bırakırken özel hayatıyla da mercek altına alındı. Ekin Koç hakkında araştırma yapanlar yaşını merak etti. İşte Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Ekin Koç ve birçok ünlü ismin yaşı…

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Uyanış Büyük Selçuklu’nun Sencer’i Ekin Koç yaşıyla olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış…

BURAK ÖZÇİVİT
24 Aralık 1984

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Uyanış Büyük Selçuklu’nun Sencer’i Ekin Koç yaşıyla olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış…

FAHRİYE EVCEN
4 Haziran 1986

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Uyanış Büyük Selçuklu’nun Sencer’i Ekin Koç yaşıyla olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış…

KENAN İMİRZALIOĞLU
18 Haziran 1974

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Uyanış Büyük Selçuklu’nun Sencer’i Ekin Koç yaşıyla olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış…

SİNEM KOBAL
14 Ağustos 1987