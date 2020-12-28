Uyanış Büyük Selçuklu’nun Sencer’i Ekin Koç yaşıyla olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış…

Ekin Koç Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Sencer karakteriyle son zamanların en çok konuşulan oyuncularından biri oldu. Dizideki başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Ekin Koç özel hayatıyla da mercek altına alındı. Ekin Koç hakkında araştırma yapanlar yaşını merak etti. İşte Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Ekin Koç'un yaşı...