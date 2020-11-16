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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Uyanış Büyük Selçuklu 8. bölümde fırtına durdu girdap çıktı! "Kartalın pençeleri saklı olmaz" Uyanış Büyük Selçuklu 8. bölümde fırtına durdu girdap çıktı! "Kartalın pençeleri saklı olmaz"
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde çıkan fırtınada ortada kalanların savrulması sürüyor. Melikşah'ın hainleri tek tek avlaması düşmanları korku saçıyor. Yorgos'un ağır yaraladığı Sencer, Tapar'ın refakatinde Kınık Obası'na getirilmişti. Başulu, Sencer'i obaya getiren kişinin yıllardır hasretini çektiği oğlu Tapar olduğunu anlayınca dayanamamış ve Tapar'a sarılmıştı. Başulu hislerine kapılıp gerçekleri itiraf edecek mi? Büyük gelişmelerin yaşanacağı akşamda neler yaşanacağı merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 16.11.2020 18:23 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 18:37
TRT 1 ekranların nefes kesen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde fırtınalar esmeye başladı. Uyanış Büyük Seçuklu 7. son bölümde; Batıniler tarafından gizli kimliği deşifre olan Sencer zor durumda kalıyor. Yorgos ise pusuya yatmış kardeşinin intikamını almanın yollarını arıyor. Yorgos, Sencer'i ağır yaralayarak ölüme terk ettiği sahneler büyük fırtınalar koparıyor. Terken ile girdiği savaşı kaybeden Elçin'in bütün sırları ortaya dökülüyor. Melikşah, Elçin'in hain planlarını öğrenirken, onun için akılalmaz cezalar düşünmektedir. Selçuklu askerleri yurdun her yerinde Sencer'i arıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 8. BÖLÜM ÖZETİ
Yorgos'un ağır yaraladığı Sencer, Tapar'ın refakatinde Kınık Obası'na getirilmişti. Başulu, Sencer'i obaya getiren kişinin yıllardır hasretini çektiği oğlu Tapar olduğunu anlayınca dayanamamış ve Tapar'a sarılmıştı. Başulu, annelik hissiyatına kapılıp Tapar'ın kendi oğlu olduğunu itiraf edecek midir?
Sencer'i tedavi edebilmek için çırpınan Turna, ilaç yapabilmek için obanın dışına şifalı ot toplamaya gitmiş, burada karşısına Yorgos çıkmış ve Turna'yı bayıltmıştı. Yorgos'un kirli ellerinden Turna'yı kim nasıl kurtaracaktır?
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU NEREDE ÇEKİLİUYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin çekimleri 13 aylık hazırlık sürecinin ardından başladı. İstanbul Beykoz ve Riva'da bulunan ormanlık alana kurulan filmin çekimleri bu bölgede gerçekleştirilecek. Daha önce Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin çekildiği yer olan Beykoz, Riva bölgesi ormanlık alanları ve Beykoz Kundura Fabrikası gibi dizi çekimi için uygun koşulların yer aldığı alanda gerçekleştiriliyor
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Buğra Gülsoy
Gürkan Uygun Hatice Şendil Leyla Lydia Tuğutlu Ekin Koç