Uyanış Büyük Selçuklu 8. bölümde fırtına durdu girdap çıktı! "Kartalın pençeleri saklı olmaz"

TRT 1 ekranların nefes kesen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde fırtınalar esmeye başladı. Uyanış Büyük Seçuklu 7. son bölümde; Batıniler tarafından gizli kimliği deşifre olan Sencer zor durumda kalıyor. Yorgos ise pusuya yatmış kardeşinin intikamını almanın yollarını arıyor. Yorgos, Sencer'i ağır yaralayarak ölüme terk ettiği sahneler büyük fırtınalar koparıyor. Terken ile girdiği savaşı kaybeden Elçin'in bütün sırları ortaya dökülüyor. Melikşah, Elçin'in hain planlarını öğrenirken, onun için akılalmaz cezalar düşünmektedir. Selçuklu askerleri yurdun her yerinde Sencer'i arıyor.