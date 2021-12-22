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Haberler Galeri Usta oyuncu Sezai Aydın’a son veda! Kızının sözleri yürek yaktı

Usta oyuncu Sezai Aydın’a son veda! Kızının sözleri yürek yaktı

Usta sanatçı Sezai Aydın kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 69 yaşında yaşama veda eden tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın için Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi. Veda törenine yakınları ve sanatçı dostları katıldı. Cenazede çocukları gözyaşlarına boğulurken kızının sözleri yürek yaktı. Aydın'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Giriş Tarihi: 22.12.2021 12:50 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 15:20
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Usta oyuncu Sezai Aydın’a son veda! Kızının sözleri yürek yaktı

Kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın için Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi.

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Usta oyuncu Sezai Aydın’a son veda! Kızının sözleri yürek yaktı

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın 69 yaşında diyabete bağlı kalp yetmezliği nedeniyle Ümraniye'deki özel bir hastanede geçen pazartesi yaşamını yitirdi.

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Usta oyuncu Sezai Aydın’a son veda! Kızının sözleri yürek yaktı

Sezai Aydın için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Musahipzade Celâl Sahnesi'nde tören düzenlendi.

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Usta oyuncu Sezai Aydın’a son veda! Kızının sözleri yürek yaktı

Törene Aydın'ın yakınları, sanatçılar ve oyuncular katıldı.

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Usta oyuncu Sezai Aydın’a son veda! Kızının sözleri yürek yaktı

Törenin ardından Aydın'ın cenazesi alkışlar eşliğinde cenaze aracına koyuldu.