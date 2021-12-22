Usta oyuncu Sezai Aydın’a son veda! Kızının sözleri yürek yaktı

Usta sanatçı Sezai Aydın kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 69 yaşında yaşama veda eden tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın için Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi. Veda törenine yakınları ve sanatçı dostları katıldı. Cenazede çocukları gözyaşlarına boğulurken kızının sözleri yürek yaktı. Aydın'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.