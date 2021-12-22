22 Aralık 2021, Çarşamba
Aslı Enver’in kardeşi sosyal medyayı salladı! Ablasını solladı
Son olarak Babil dizisiyle izleyici karşısına çıkan Aslı Enver, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Fotoğraflarında kardeşi dikkat çekti. Ünlü oyuncunun gözlerden uzak yaşayan kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı. Anıl Enver'i görenler, ''Güzellik genetik'' demeden edemedi. İşte Aslı Enver'in kardeşi...
Giriş Tarihi: 22.12.2021 13:46 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 13:47
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