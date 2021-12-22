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Aslı Enver’in kardeşi sosyal medyayı salladı! Ablasını solladı

Son olarak Babil dizisiyle izleyici karşısına çıkan Aslı Enver, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Fotoğraflarında kardeşi dikkat çekti. Ünlü oyuncunun gözlerden uzak yaşayan kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı. Anıl Enver'i görenler, ''Güzellik genetik'' demeden edemedi. İşte Aslı Enver'in kardeşi...

Giriş Tarihi: 22.12.2021 13:46 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 13:47
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Aslı Enver’in kardeşi sosyal medyayı salladı! Ablasını solladı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Aslı Enver, şimdi de kız kardeşi Anıl Enver ile gündeme geldi. Ünlü oyuncunun gözlerden uzak yaşayan kız kardeşi Anıl Enver, güzelliğiyle herkesin dikkatini çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aslı Enver’in kardeşi sosyal medyayı salladı! Ablasını solladı

Güzel oyuncunun kız kardeşi Anıl Enver'i görenler, ''Güzellik genetik'' demeden edemedi.

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Aslı Enver’in kardeşi sosyal medyayı salladı! Ablasını solladı

İşte Aslı Enver'in kardeşi Anıl Enver başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri…

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Aslı Enver’in kardeşi sosyal medyayı salladı! Ablasını solladı

PINAR DENİZ'İN ABLASI HURİ DENİZ

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Aslı Enver’in kardeşi sosyal medyayı salladı! Ablasını solladı