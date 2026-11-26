Ünlülerin arşivinden çocukluk halleri çıktı! Aralarından Türkiye güzeli de var
1995 yılında Türkiye Güzeli seçilerek tacı taktı, oyunculuk ve sunuculuk kariyeriyle ekranların en çok konuşulan yüzlerinden biri oldu. İki çocuk annesi tescilli güzelin küçük yaşlardaki hali dikkat çekti. İşte Demet Şener başta olmak üzere birçok ünlü ismin çocukluk fotoğrafları.
1977 doğumlu model, sunucu ve oyuncu Demet Şener, 1995'te Miss Turkey tacını takarak geniş kitlelerce tanındı. 1994'te adım attığı mankenlikte henüz 18 yaşındayken Türkiye Güzeli seçildi ve aynı yıl Miss World'de Türkiye'yi temsil etti.
PODYUMLARDAN EKRANLARA UZANAN KARİYER
90'ların sonuna doğru podyumların aranan yüzlerinden olan Şener, 2000'lerin başında aktif mankenliğe ara verdi. Ekranlarda da boy gösteren ünlü isim; Bir Demet Tiyatro (1997), Böyle mi Olacaktı (1997), Aşk Hırsızı (2000) ve Reyting Hamdi (2000) dizilerinde oynadı. Vip Suare, Şans Direksiyonu ve Bir Demet Hafta Sonu programlarında sunuculuk yaptı.
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 15 Temmuz 2005'te evlenen Şener, 19 Ocak 2018'de yollarını ayırdı. İkilinin İrem ve Ömer adında iki çocuğu var.
DEMET ŞENER ARŞİVİNDEN PAYLAŞTI
Tescilli güzel, bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı çocukluk karesiyle konuşuldu. Takipçilerinin beğenisine sunduğu nostaljik fotoğraf kısa sürede etkileşim aldı.
İşte ünlülerin çocukluk kareleri...
Oktay Kaynarca
Şener'in paylaşımı, magazin dünyasında diğer ünlülerin eski hallerini de yeniden gündeme getirdi. Serdar Ortaç ve Demet Akalın başta olmak üzere pek çok ismin çocukluk yıllarına ait fotoğraflar merak uyandırdı.