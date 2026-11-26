Alina Boz'dan doğum öncesi pozlar! Güzelliğinin kaynağı Rus annesi

Anne olmak için gün sayan Alina Boz, reklam çekimlerinden karnı burnunda karelerini paylaştı. Oyuncunun fotoğrafçı annesinin yayınladığı anne-kız pozu ise aralarındaki benzerlikle dikkat çekti.

Oyuncu Alina Boz, yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen ile 2 Aralık 2023 tarihinde evlenmişti. Ünlü çift, Ağustos 2026'da bebek beklediklerini duyurmuş, Ekim ayının sonlarında yapılan açıklamalarda Alina Boz'un altı aylık hamile olduğu ve doğumun Türkiye'de gerçekleşeceği belirtilmişti.

KARNI BURNUNDA YENİ KARELER Kız bebek bekleyen Alina Boz, anne olmak için gün sayıyor. Bebeğini kucağına almaya hazırlanan başarılı oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Bir reklam kampanyası için kamera karşısına geçen Alina Boz, karnı burnunda çekimlerinden kareleri peş peşe yayınladı. Oyuncunun bir diğer paylaşımı ise annesiyle birlikte olduğu fotoğraf oldu.

RUS ANNESİYLE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ Fotoğrafçılıkla uğraşan Rus asıllı annesi, kızının çekimlerinden bir kareyi sosyal medya hesabında paylaştı. Anne-kızın benzerliği ise bir kez daha dikkat çekti.