Şarkıcı Hatice, 2007 yılında dönemin eşi Ramiz Özbay'ın evde beslediği Afrika timsahının saldırısına uğramıştı. Uyurken kolundan ısırılan ve yarasına beş dikiş atılan Hatice, yaptığı açıklamada az daha timsaha yem olacağını söylemişti. Özbay'ın şirketinde ise pirana, köpek balığı ve maymun bulunduğu haberlere yansımıştı.

Oyuncu Yasemin Allen, İngiltere'de yaşadığı dönemde evinde kraliyet pitonu beslediğini açıklamıştı. "Lord Flashheart" adını verdiği yılanıyla çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Allen, 2024 yılında katıldığı bir programda, Türkiye'de yasak olduğu için pitonunu İngiltere'de bırakmak zorunda kaldığını anlatmıştı.

SIPA SAHİPLENDİ

Hayvan sevgisiyle tanınan Sezen Aksu, sokakta bulduğu kedi ve köpekler için Göksu'daki müzik stüdyosunun arkasında özel bir yaşam alanı oluşturmuştu. Daha önce bir sıpa da sahiplenen Aksu, hayvanlara verdiği destekle gündeme gelmişti. Sanatçı, 2019 yılında Kayseri'de annesini kaybettikten sonra bulunan sıpayı sahiplenerek ona "Boza" adını vermişti.

Suzan Kardeş ise o dönem Sezen Aksu'nun evine sıpayı görmeye gittiğini anlatmıştı:

"Sezen'e uğradım sabah sabah. Dur, şu evdeki sıpayı ben de bir göreyim dedim. Sıpa falan yok yahu, tahminim doğru çıktı. Allah'ım, çok şükür dedim. Çünkü sıpa evde beslenmezdi. Sıpa var ama çiftlikte tabii ki."