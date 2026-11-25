Sarıyer’de aslan arandı, ünlülerin sıra dışı hayvan hikayeleri yeniden hatırlandı
Sarıyer'de aslan görüldüğü iddiasıyla başlayan arama çalışmaları, ünlü isimlerin geçmişte evlerinde besledikleri sıra dışı hayvanları yeniden gündeme getirdi. Hatice'den Yasemin Allen'a, Sezen Aksu'ya uzanan dikkat çekici hikayeler…
İstanbul Valiliği, Sarıyer'de aslan görüldüğü iddiası üzerine başlatılan saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.
İhbarın ardından başlayan arama çalışmaları ise ünlü isimlerin geçmişte evlerinde besledikleri sıra dışı hayvanları yeniden gündeme getirdi. İşte hafızalara kazınan o hikâyeler...
TİMSAH SALDIRDI
Şarkıcı Hatice, 2007 yılında dönemin eşi Ramiz Özbay'ın evde beslediği Afrika timsahının saldırısına uğramıştı. Uyurken kolundan ısırılan ve yarasına beş dikiş atılan Hatice, yaptığı açıklamada az daha timsaha yem olacağını söylemişti. Özbay'ın şirketinde ise pirana, köpek balığı ve maymun bulunduğu haberlere yansımıştı.
Piton besledi
Oyuncu Yasemin Allen, İngiltere'de yaşadığı dönemde evinde kraliyet pitonu beslediğini açıklamıştı. "Lord Flashheart" adını verdiği yılanıyla çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Allen, 2024 yılında katıldığı bir programda, Türkiye'de yasak olduğu için pitonunu İngiltere'de bırakmak zorunda kaldığını anlatmıştı.
SIPA SAHİPLENDİ
Hayvan sevgisiyle tanınan Sezen Aksu, sokakta bulduğu kedi ve köpekler için Göksu'daki müzik stüdyosunun arkasında özel bir yaşam alanı oluşturmuştu. Daha önce bir sıpa da sahiplenen Aksu, hayvanlara verdiği destekle gündeme gelmişti. Sanatçı, 2019 yılında Kayseri'de annesini kaybettikten sonra bulunan sıpayı sahiplenerek ona "Boza" adını vermişti.
Suzan Kardeş ise o dönem Sezen Aksu'nun evine sıpayı görmeye gittiğini anlatmıştı:
"Sezen'e uğradım sabah sabah. Dur, şu evdeki sıpayı ben de bir göreyim dedim. Sıpa falan yok yahu, tahminim doğru çıktı. Allah'ım, çok şükür dedim. Çünkü sıpa evde beslenmezdi. Sıpa var ama çiftlikte tabii ki."
MAYMUNU SAHİPLENMEDİ
Öte yandan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın maymunu da bir dönem gündem olmuştu. Bieber, Mart 2013'te konser vermek üzere özel jetiyle Münih'e geldiğinde, 14 haftalık maskot maymunu Mally'ye havalimanında gerekli belgeleri bulunmadığı gerekçesiyle yetkililer tarafından el konulmuştu.
Almanya'da gündem olan maymun, hayvanların ünlüler tarafından aksesuar gibi kullanılmaması gerektiği yönündeki tartışmaları beraberinde getirmişti. Bieber, maymununu geri almak için girişimde bulunmayınca Mally, farklı hayvan barınaklarında kaldıktan sonra son olarak Aşağı Saksonya'daki Hodenhagen'de bulunan Serengeti Park'a yerleştirildi.