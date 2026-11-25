Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra gelin oluyor!
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu'nun, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu Mürsel Kaya'dan Londra tatilinde evlilik teklifi aldığı öne sürüldü. Çiftin gelecek yaz evlenmeyi planladığı iddia edilirken, Hülya Avşar kayınvalide olmaya hazırlanıyor.
Hülya Avşar ile iş insanı ve spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun mimar kızları Zehra Çilingiroğlu, özel hayatındaki gelişmeyle gündeme geldi. Yaklaşık dört yıldır iş insanı Mürsel Kaya ile birliktelik yaşadığı belirtilen 28 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu'nun evlilik kararı aldığı öne sürüldü.
LONDRA'DA 'EVET' DEDİ
İddiaya göre Mürsel Kaya, hafta sonu birlikte gittikleri Londra tatilinde Zehra Çilingiroğlu'na evlilik teklif etti. Zehra'nın teklifi kabul etmesinin ardından çiftin evlilik hazırlıklarına başladığı öğrenildi.
ÖNÜMÜZDEKİ AY KIZ İSTEME VE NİŞAN TÖRENİ
Evlilik hazırlıklarına ilişkin detayları Sabah yazarı Bülent Cankurt paylaştı. İddialara göre Mürsel Kaya, önümüzdeki ay ailesiyle birlikte Zehra Çilingiroğlu'nu istemeye gidecek. Kız isteme merasiminde çiftin nişan yüzüklerinin de takılması planlanıyor.
GELECEK YAZ EVLENMEYİ PLANLIYORLAR
Zehra Çilingiroğlu ve Mürsel Kaya'nın gelecek yaz evlenmeyi planladıkları da öne sürüldü. Kızının evlilik yolunda yeni bir adım atmasıyla Hülya Avşar'ın büyük mutluluk yaşadığı ifade edildi. Ünlü sanatçı, bu gelişmeyle kayınvalide olmaya hazırlanıyor.
HÜLYA AVŞAR'IN TATLI TELAŞI
Öte yandan Hülya Avşar, yeni müzikal hazırlıklarını sürdürüyor. Kanlı Nigar müzikal uyarlamasında başrolü üstlenen Avşar, 10 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.
Ünlü sanatçının sahne hazırlıkları sürerken, kızının evlilik haberiyle de ayrı bir mutluluk yaşadığı konuşuluyor.