Hülya Avşar ile iş insanı ve spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun mimar kızları Zehra Çilingiroğlu, özel hayatındaki gelişmeyle gündeme geldi. Yaklaşık dört yıldır iş insanı Mürsel Kaya ile birliktelik yaşadığı belirtilen 28 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu'nun evlilik kararı aldığı öne sürüldü.