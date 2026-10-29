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Ünlülerin 29 Ekim paylaşımları: İbrahim Tatlıses'ten nostaljik kutlama

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümü, yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanırken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu coşkuya ortak oldu. Türkan Şoray'dan Nebahat Çehre'ye, Müge Anlı'dan Esra Erol'a kadar birçok ünlü isim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan mesajlar yayımladı.

Ünlülerin 29 Ekim paylaşımları: İbrahim Tatlıses'ten nostaljik kutlama 1

Sanatçılar ve oyuncular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümünü kutladı.

Ünlülerin 29 Ekim paylaşımları: İbrahim Tatlıses'ten nostaljik kutlama 2

TÜRKAN ŞORAY VE NEBAHAT ÇEHRE'DEN CUMHURİYET MESAJI

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, Cumhuriyet Bayramı'na özel paylaşımında, "Büyük Önder Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i sonsuza kadar koruyacağız. Cumhuriyetimizin 103'üncü yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Ünlülerin 29 Ekim paylaşımları: İbrahim Tatlıses'ten nostaljik kutlama 3

Usta oyuncu Nebahat Çehre de 29 Ekim dolayısıyla yayımladığı mesajda şu sözlere yer verdi:

"Geçmiş bize geleceği armağan etti… Bir milletin kaderini değiştiren, karanlığa ışık, geleceğe umut olan Cumhuriyetimizin 103'üncü yılı kutlu olsun. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve özlemle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet!"

Ünlülerin 29 Ekim paylaşımları: İbrahim Tatlıses'ten nostaljik kutlama 4

ÇAĞLA ŞIKEL'DEN ATATÜRK PORTRELİ PAYLAŞIM

Sunucu ve model Çağla Şıkel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Atatürk portresinin yer aldığı bir fotoğrafla kutladı. Şıkel'in paylaşımı, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sosyal medyaya taşıyan ünlü isimler arasında yer aldı.

Ünlülerin 29 Ekim paylaşımları: İbrahim Tatlıses'ten nostaljik kutlama 5

MÜGE ANLI VE ESRA EROL'DAN 29 EKİM KUTLAMASI

Televizyon ekranlarının sevilen sunucuları Müge Anlı ve Esra Erol da Cumhuriyet Bayramı'nı unutmadı. İki sunucu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Ünlülerin 29 Ekim paylaşımları: İbrahim Tatlıses'ten nostaljik kutlama 6

İBRAHİM TATLISES'TEN NOSTALJİK KUTLAMA

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, Cumhuriyetimizin 103'üncü yılını nostaljik bir paylaşımla kutladı. Tatlıses, yıllar önce sunduğu İbo Show programından görüntüler yayımlayarak Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu.

Ünlülerin 29 Ekim paylaşımları: İbrahim Tatlıses'ten nostaljik kutlama 7

YASEMİN ŞEFKATLİ İKİZ OĞULLARINI PAYLAŞTI

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli de ikiz oğulları Emir ve Ayel'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlülerin 29 Ekim paylaşımları: İbrahim Tatlıses'ten nostaljik kutlama 8

TÜLİN ŞAHİN, OĞUZHAN KOÇ VE MURAT BOZ...

Ünlü isimlerden Demet Akalın, Tülin Şahin, Oğuzhan Koç, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan isimler arasında yer aldı. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Cumhuriyet Bayramı mesajlarını takipçileriyle paylaştı.

Ünlülerin 29 Ekim paylaşımları: İbrahim Tatlıses'ten nostaljik kutlama 9

ALİŞAN

Ünlü türkücü Alişan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümü coşkusuna ortak oldu.

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