Ünlülerin 29 Ekim paylaşımları: İbrahim Tatlıses'ten nostaljik kutlama

Sanatçılar ve oyuncular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümünü kutladı.

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, Cumhuriyet Bayramı'na özel paylaşımında, "Büyük Önder Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i sonsuza kadar koruyacağız. Cumhuriyetimizin 103'üncü yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Nebahat Çehre de 29 Ekim dolayısıyla yayımladığı mesajda şu sözlere yer verdi:

"Geçmiş bize geleceği armağan etti… Bir milletin kaderini değiştiren, karanlığa ışık, geleceğe umut olan Cumhuriyetimizin 103'üncü yılı kutlu olsun. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve özlemle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet!"