Ünlülerin 29 Ekim paylaşımları: İbrahim Tatlıses'ten nostaljik kutlama
Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümü, yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanırken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu coşkuya ortak oldu. Türkan Şoray'dan Nebahat Çehre'ye, Müge Anlı'dan Esra Erol'a kadar birçok ünlü isim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan mesajlar yayımladı.
Sanatçılar ve oyuncular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümünü kutladı.
TÜRKAN ŞORAY VE NEBAHAT ÇEHRE'DEN CUMHURİYET MESAJI
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, Cumhuriyet Bayramı'na özel paylaşımında, "Büyük Önder Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i sonsuza kadar koruyacağız. Cumhuriyetimizin 103'üncü yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Usta oyuncu Nebahat Çehre de 29 Ekim dolayısıyla yayımladığı mesajda şu sözlere yer verdi:
"Geçmiş bize geleceği armağan etti… Bir milletin kaderini değiştiren, karanlığa ışık, geleceğe umut olan Cumhuriyetimizin 103'üncü yılı kutlu olsun. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve özlemle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet!"
ÇAĞLA ŞIKEL'DEN ATATÜRK PORTRELİ PAYLAŞIM
Sunucu ve model Çağla Şıkel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Atatürk portresinin yer aldığı bir fotoğrafla kutladı. Şıkel'in paylaşımı, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sosyal medyaya taşıyan ünlü isimler arasında yer aldı.
MÜGE ANLI VE ESRA EROL'DAN 29 EKİM KUTLAMASI
Televizyon ekranlarının sevilen sunucuları Müge Anlı ve Esra Erol da Cumhuriyet Bayramı'nı unutmadı. İki sunucu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.