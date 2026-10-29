Sibel Can'ın cip davası yeniden gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, 2012'de satın aldığı lüks otomobil nedeniyle dolandırıldığını öne sürmüş ve aracı aldığı galerinin sahibi ile davalık olmuştu.

Gümrük ve ithalat incelemelerinde aracın 2009 model olduğu ve daha önce ABD'de kullanıldığı belirlendi. Ayrıca ithalat sırasında vergi matrahının düşük gösterildiği iddiası gündeme geldi. Bunun üzerine polis ekipleri araca el koydu.

Öte yandan Sibel Can'ın 2017 yılında yaptığı şikâyet üzerine İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Şahin Mehmet Çelik, nitelikli dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis ve 80 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Dava kapsamında Tüketici Mahkemesi, Sibel Can'ın lehine karar vererek 317 bin liranın faiziyle birlikte sanatçıya ödenmesine hükmetti. Alacağını tahsil edemediğini belirten sanatçı, icra takibi başlattı. Kendisine sunulan yeni araç teklifini kabul etmeyen Sibel Can, hukuki mücadelesini sürdürdü.

GALERİ SAHİBİNDEN SAVUNMA: ARAÇ GÜMRÜKTE HAZIR

Yargılama sürecinde hakkındaki suçlamaları reddeden Şahin Mehmet Çelik, mahkemede yaptığı savunmada şirketinin ithal ettiği araçlarla ilgili yürütülen incelemelere değindi.

Çelik, binlerce araç arasından 44 araç hakkında evrak şüphesi nedeniyle inceleme yapıldığını, mahkemenin ise bunlardan 11'ini değerlendirebildiğini belirtti. Sibel Can'ın davasına konu olan aracın da bu araçlardan biri olduğunu savunan Çelik, otomobilin hâlâ gümrükte hazır bulunduğunu öne sürdü.

Aracın teslim edilip edilmediğini bilmediğini ifade eden Çelik, bu konuda sorumluluğun araç sahibinde olduğunu ve şirketinin süreçten çekildiğini iddia etti.