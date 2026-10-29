Sibel Can'ın yıllardır süren cip davasında işler değişti! Firma sahibinden çağrı
Sibel Can'ın 2012'de satın aldığı lüks cip nedeniyle başlayan davada yeni gelişmeler yaşandı. Galeri sahibi haciz işlemi başlattığını öne sürerken, sanatçının avukatı iddialara karşı çıktı.
Sibel Can'ın cip davası yeniden gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, 2012'de satın aldığı lüks otomobil nedeniyle dolandırıldığını öne sürmüş ve aracı aldığı galerinin sahibi ile davalık olmuştu.
CİP DAVASI NASIL BAŞLADI?
Gümrük ve ithalat incelemelerinde aracın 2009 model olduğu ve daha önce ABD'de kullanıldığı belirlendi. Ayrıca ithalat sırasında vergi matrahının düşük gösterildiği iddiası gündeme geldi. Bunun üzerine polis ekipleri araca el koydu.
Yaşadığı mağduriyetin giderilmesini isteyen Sibel Can, aracı satın aldığı şirketin sahibi Şahin Mehmet Çelik'e karşı yargı yoluna başvurdu.
TÜKETİCİ MAHKEMESİ SİBEL CAN'I HAKLI BULDU
Dava kapsamında Tüketici Mahkemesi, Sibel Can'ın lehine karar vererek 317 bin liranın faiziyle birlikte sanatçıya ödenmesine hükmetti. Alacağını tahsil edemediğini belirten sanatçı, icra takibi başlattı. Kendisine sunulan yeni araç teklifini kabul etmeyen Sibel Can, hukuki mücadelesini sürdürdü.
Öte yandan Sibel Can'ın 2017 yılında yaptığı şikâyet üzerine İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Şahin Mehmet Çelik, nitelikli dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis ve 80 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
GALERİ SAHİBİNDEN SAVUNMA: ARAÇ GÜMRÜKTE HAZIR
Yargılama sürecinde hakkındaki suçlamaları reddeden Şahin Mehmet Çelik, mahkemede yaptığı savunmada şirketinin ithal ettiği araçlarla ilgili yürütülen incelemelere değindi.
Çelik, binlerce araç arasından 44 araç hakkında evrak şüphesi nedeniyle inceleme yapıldığını, mahkemenin ise bunlardan 11'ini değerlendirebildiğini belirtti. Sibel Can'ın davasına konu olan aracın da bu araçlardan biri olduğunu savunan Çelik, otomobilin hâlâ gümrükte hazır bulunduğunu öne sürdü.
Aracın teslim edilip edilmediğini bilmediğini ifade eden Çelik, bu konuda sorumluluğun araç sahibinde olduğunu ve şirketinin süreçten çekildiğini iddia etti.
İSTİNAF MAHKEMESİ CEZA KARARINI BOZDU
Dava sürecinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, delillerin yeniden değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle yerel mahkemenin ceza kararını bozdu. Yargılamanın devam ettiği süreçte açıklama yapan Çelik, istinaf incelemesinde araçlarda usulsüzlük bulunmadığı yönünde değerlendirmeler yapıldığını ileri sürdü.
Mahkeme kararları doğrultusunda kendisinin de alacaklı konuma geçtiğini iddia eden galeri sahibi, Sibel Can hakkında haciz işlemi başlattığını açıkladı.