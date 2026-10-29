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Sibel Can'ın yıllardır süren cip davasında işler değişti! Firma sahibinden çağrı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sibel Can'ın 2012'de satın aldığı lüks cip nedeniyle başlayan davada yeni gelişmeler yaşandı. Galeri sahibi haciz işlemi başlattığını öne sürerken, sanatçının avukatı iddialara karşı çıktı.

Sibel Can'ın yıllardır süren cip davasında işler değişti! Firma sahibinden çağrı 1

Sibel Can'ın cip davası yeniden gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, 2012'de satın aldığı lüks otomobil nedeniyle dolandırıldığını öne sürmüş ve aracı aldığı galerinin sahibi ile davalık olmuştu.

Sibel Can'ın yıllardır süren cip davasında işler değişti! Firma sahibinden çağrı 2

CİP DAVASI NASIL BAŞLADI?

Gümrük ve ithalat incelemelerinde aracın 2009 model olduğu ve daha önce ABD'de kullanıldığı belirlendi. Ayrıca ithalat sırasında vergi matrahının düşük gösterildiği iddiası gündeme geldi. Bunun üzerine polis ekipleri araca el koydu.

Yaşadığı mağduriyetin giderilmesini isteyen Sibel Can, aracı satın aldığı şirketin sahibi Şahin Mehmet Çelik'e karşı yargı yoluna başvurdu.

Sibel Can'ın yıllardır süren cip davasında işler değişti! Firma sahibinden çağrı 3

TÜKETİCİ MAHKEMESİ SİBEL CAN'I HAKLI BULDU

Dava kapsamında Tüketici Mahkemesi, Sibel Can'ın lehine karar vererek 317 bin liranın faiziyle birlikte sanatçıya ödenmesine hükmetti. Alacağını tahsil edemediğini belirten sanatçı, icra takibi başlattı. Kendisine sunulan yeni araç teklifini kabul etmeyen Sibel Can, hukuki mücadelesini sürdürdü.

Öte yandan Sibel Can'ın 2017 yılında yaptığı şikâyet üzerine İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Şahin Mehmet Çelik, nitelikli dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis ve 80 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sibel Can'ın yıllardır süren cip davasında işler değişti! Firma sahibinden çağrı 4

GALERİ SAHİBİNDEN SAVUNMA: ARAÇ GÜMRÜKTE HAZIR

Yargılama sürecinde hakkındaki suçlamaları reddeden Şahin Mehmet Çelik, mahkemede yaptığı savunmada şirketinin ithal ettiği araçlarla ilgili yürütülen incelemelere değindi.

Çelik, binlerce araç arasından 44 araç hakkında evrak şüphesi nedeniyle inceleme yapıldığını, mahkemenin ise bunlardan 11'ini değerlendirebildiğini belirtti. Sibel Can'ın davasına konu olan aracın da bu araçlardan biri olduğunu savunan Çelik, otomobilin hâlâ gümrükte hazır bulunduğunu öne sürdü.

Aracın teslim edilip edilmediğini bilmediğini ifade eden Çelik, bu konuda sorumluluğun araç sahibinde olduğunu ve şirketinin süreçten çekildiğini iddia etti.

Sibel Can'ın yıllardır süren cip davasında işler değişti! Firma sahibinden çağrı 5

İSTİNAF MAHKEMESİ CEZA KARARINI BOZDU

Dava sürecinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, delillerin yeniden değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle yerel mahkemenin ceza kararını bozdu. Yargılamanın devam ettiği süreçte açıklama yapan Çelik, istinaf incelemesinde araçlarda usulsüzlük bulunmadığı yönünde değerlendirmeler yapıldığını ileri sürdü.

Mahkeme kararları doğrultusunda kendisinin de alacaklı konuma geçtiğini iddia eden galeri sahibi, Sibel Can hakkında haciz işlemi başlattığını açıkladı.

Sibel Can'ın yıllardır süren cip davasında işler değişti! Firma sahibinden çağrı 6

LÜKS CİPİN DEĞERİNİN 9 MİLYON TL OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Şahin Mehmet Çelik, söz konusu cipin kendisine teslim edilmediğini veya aracın 2020-2021 yıllarında satılmış olabileceğini iddia etti. Aracın teslim edilmemesi durumunda güncel değerinin ödenmesi gerektiğini savunan Çelik, lüks cipin bugünkü piyasa değerinin yaklaşık 9 milyon lira olduğunu öne sürdü.

Sibel Can'ın yıllardır süren cip davasında işler değişti! Firma sahibinden çağrı 7

SİBEL CAN'IN AVUKATINDAN HACİZ İDDİASINA YANIT

Sibel Can'ın avukatı ise galeri sahibinin iddialarına karşı çıktı. Bilirkişi raporlarının, aracın ikinci el olmasına rağmen sıfır kilometre olarak satılmasıyla ilgili şirketin haksızlığını ortaya koyduğunu ve davayı kazandıklarını belirten avukat, dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan kişinin hukuken korunacak bir menfaatinin bulunmadığını savundu.

Tarafların karşılıklı iddialarıyla yeniden gündeme gelen cip davasında, haciz işleminin hukuki dayanağı ve sürecin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

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