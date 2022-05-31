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Haberler Galeri Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural’ın yeni gelir kapısı! Adeta para basıyor

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural’ın yeni gelir kapısı! Adeta para basıyor

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, sempatik ve babacan tavrıyla para basıyor. Pek çok ünlü isim için yeni gelir kapısı olan kişiye özel video sistemine katılan Vural, bir sosyal medya platformuna 1200 lira yatıranların isteği üzerine; ismi verilen kişinin doğum gününü kutluyor ya da kavga eden çiftleri barıştırmak için özel videolar çekip gönderiyor. İşte ünlüler dünyasının yeni gelir kapısının ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 31.05.2022 08:54 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 08:54
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Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural’ın yeni gelir kapısı! Adeta para basıyor

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, sempatik ve babacan tavrıyla para basıyor! Yılmaz Hoca, bir sosyal medya platformuna 1200 lira yatıranların isteği üzerine; ismi verilen kişinin doğum gününü kutluyor ya da kavga eden çiftleri barıştırmak için özel videolar çekip gönderiyor

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural’ın yeni gelir kapısı! Adeta para basıyor

ORTAÇ DA VAR KURTOĞLU DA

Pek çok sanatçının katıldığı ve adeta yeni gelir kapısı olan kişiye özel videolar sistemi şöyle işliyor:

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Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural’ın yeni gelir kapısı! Adeta para basıyor

Bir sosyal medya platformuna belirli bir ücret yatırılıyor, ünlü isimler de bunun karşılığında sevdiğiniz kişilere özel videolar çekip karşı tarafın doğum gününü kutluyor.

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Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural’ın yeni gelir kapısı! Adeta para basıyor

Serdar Ortaç'tan Cengiz Kurtoğlu'na onlarca ünlünün yer aldığı sisteme Yılmaz Vural da dahil oldu.

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Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural’ın yeni gelir kapısı! Adeta para basıyor

TAVSİYEDE BULUNUYOR

Yılmaz Hoca, arkadaşına jest yapmak isteyenlerin dileğini yerine getiriyor. Evlenmek isteyen gençler adına "Bu çocuk iyi biri, kaçırma!" diye karşı tarafa tavsiyelerde bulunuyor.