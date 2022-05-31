Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural’ın yeni gelir kapısı! Adeta para basıyor

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, sempatik ve babacan tavrıyla para basıyor. Pek çok ünlü isim için yeni gelir kapısı olan kişiye özel video sistemine katılan Vural, bir sosyal medya platformuna 1200 lira yatıranların isteği üzerine; ismi verilen kişinin doğum gününü kutluyor ya da kavga eden çiftleri barıştırmak için özel videolar çekip gönderiyor. İşte ünlüler dünyasının yeni gelir kapısının ayrıntıları...