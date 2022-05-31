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Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinin çocukları dünyaya geldi! Hande Soral anne oldu: Bakın Ali bebek kaç kilo
Ünlü oyuncu Hande Soral Demirci ve İsmail Demirci çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Çift oğullarına Ali ismini verdi. Doğum ile ilgili Hande Soral'ın doktorundan açıklama geldi. Hande Soral'ın çocuğu kaç kilo, boyu ne kadar? İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 31.05.2022 00:11Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 00:11