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Haberler Galeri Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinin çocukları dünyaya geldi! Hande Soral anne oldu: Bakın Ali bebek kaç kilo

Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinin çocukları dünyaya geldi! Hande Soral anne oldu: Bakın Ali bebek kaç kilo

Ünlü oyuncu Hande Soral Demirci ve İsmail Demirci çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Çift oğullarına Ali ismini verdi. Doğum ile ilgili Hande Soral'ın doktorundan açıklama geldi. Hande Soral'ın çocuğu kaç kilo, boyu ne kadar? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 31.05.2022 00:11 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 00:11
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Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinin çocukları dünyaya geldi! Hande Soral anne oldu: Bakın Ali bebek kaç kilo

Ünlü oyun çift anne baba olma duygusunu tattı.

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Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinin çocukları dünyaya geldi! Hande Soral anne oldu: Bakın Ali bebek kaç kilo

Doğum, İstanbul'da özel bir hastanede gerçekleşti.

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Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinin çocukları dünyaya geldi! Hande Soral anne oldu: Bakın Ali bebek kaç kilo

Erkek çocuk dünyaya getiren Soral, bebeğine Ali adını verdi.

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Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinin çocukları dünyaya geldi! Hande Soral anne oldu: Bakın Ali bebek kaç kilo

HANDE SORAL ANNE OLDU

Doğuma dair açıklamada bulunan Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu "Hande ve İsmail Demirci çiftinin bebeği, 52 cm ve 3 bin 705 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." şeklinde konuştu.

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Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinin çocukları dünyaya geldi! Hande Soral anne oldu: Bakın Ali bebek kaç kilo

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