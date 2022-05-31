Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinin çocukları dünyaya geldi! Hande Soral anne oldu: Bakın Ali bebek kaç kilo

HANDE SORAL ANNE OLDU

Doğuma dair açıklamada bulunan Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu "Hande ve İsmail Demirci çiftinin bebeği, 52 cm ve 3 bin 705 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." şeklinde konuştu.