Ünlü şarkıcının eşi ölümle burun buruna geldi! Festivalde panik anları: İlk müdahaleyi sanatçılar yaptı, işte son durumu

Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış kutlamasında eşiyle birlikte yer aldı. Ancak bu etkinlik sırasında Gökhan Kırdar ve eşi talihsiz bir kaza yaşadı. Ünlü müzisyenin eşi Aylin Beyazlı Kırdar'ın başına, dekor olarak yerleştirilen Altın Portakal heykellerinden biri düştü. Kırdar ve eşi, ilk müdahalenin ardından acil servise kaldırıldı. İşte ünlü çiftin son durumu.

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış kutlaması, beklenmedik bir kazayla gölgelendi. Gecede yaşanan talihsiz olay, davetlilere korku dolu anlar yaşattı. Ünlü müzisyen Gökhan Kırdar'ın eşi Aylin Beyazlı Kırdar, kutlama sırasında dekor olarak yerleştirilen Altın Portakal heykellerinden birinin başına düşmesi sonucu yaralandı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ, HASTANEYE KALDIRILDI Çarpmanın etkisiyle baygınlık geçiren Kırdar için hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Sabah Gazetesi'nden Aslin Erşen'in haberine göre, olayın ardından hastaneye kaldırılan Aylin Beyazlı Kırdar, burada sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan kontrollerin ardından taburcu edilen Kırdar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan korkutucu olayın ardından Gökhan Kırdar ve eşinin İstanbul'a döndüğü belirtildi. Talihsiz kazanın ardından gelen iyi haber ise sevenlerine derin bir nefes aldırdı.

"HAYATİ TEHLİKESİ YOK" Gökhan Kırdar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eşimin hayati bir tehlikesinin olmadığı teşhis edildi. Benim omzum ve sağ kolum bölgesinde de önemli bir zedelenme oluşmadı çok şükür ki ve bugün sağlıkla döndük. İstanbul'da sanatımızın ve yeni projelerimizin başındayız yeniden" dedi.

Gökhan Kırdar, "Kaza anında hemen yanımızda bulunan ve ilk yardımcı olan kıymetli sevgili Derviş Zaim ve değerli sevgili Fatih Artman için, orada olan, adlarını bile öğrenme fırsatımız olmayan, ilk müdahaleyi gösteren kıymetli doktorlara, eğlenmeyi bırakıp hemen yardımcı olmaya çalışan değerli oyunculara ve gazeteci arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ederiz."